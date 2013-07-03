المتحدث العسكري ينفي استهداف المتظاهرين في رابعة العدوية

قال العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم القوات المسلحة إنه فى إطار إدعاءات البعض خلال مداخلات تليفزيونية على شبكة “سى إن إن” الإخبارية الأمريكية بقيام عناصر من الجيش المصرى بإستهداف المتظاهرين فى منطقة رابعة العدوية .

نفي المتحدث باسم القوات المسلحة علي صفحته الرسمية “فيس بوك” هذه الادعاءات وتابع :”إنما جاءت فى إطار أكاذيب وإفتراءات لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة” .

> وأضاف أن الجيش المصرى هو جيش لكل المصريين ، وأن قوات التأمين المنتشرة بأماكن متفرقة من البلاد مسئولة عن تأمين أرواح المصريين دون تفرقة .

> وتابع المتحدث باسم الجيش : نجدد ونكرر مطالبة كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بضرورة تحرى الدقة فى ما يتم تداوله عن المؤسسة العسكرية والأوضاع الداخلية فى مصر وتجنب محاولات البعض للوقيعة بين الجيش والشعب والتزييف الممنهج للحقائق … وأهمية التواصل المستمر مع المؤسسة العسكرية من خلال متحدثها الرسمى كونه المنوط بهذا الشأن .