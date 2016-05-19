وزير الطيران: لا نستبعد فرضية عمل إرهابي وراء حادث الطائرة المفقودة

أكد وزير الطيران المدني شريف فتحي، اليوم الأربعاء، عدم استبعاد فرضية تحطم طائرة “مصر للطيران” والتي كانت تحمل 66 شخصًا على متنها، لافتا إلى أن الطائرة حتى الآن “مفقودة”.

وأوضح فتحي، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، أن العثور على الطائرة المفقودة هو أولويات السلطات المصرية حاليا، مضيفا :” لا ننفي تحطم الطائرة لكن نلتزم بتعبير “الطائرة المفقودة” حتى نعثر على الحطام أولا”.

وقال الوزير، إن الوزارة لا تنفي فرضية وجود عمل إرهابي وراء فقدان الطائرة المصرية، مشددًا على أن الوزارة تراعي البعد الانساني لأهالى وأقارب الضحايا ولذا لتزمت بعدم نشر قائمة الركاب.