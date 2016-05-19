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بدء محاكمة «القط» في اتهامه بـ«ترويج منشورات محرضة على العنف»

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بدء محاكمة «القط» في اتهامه بـ«ترويج منشورات محرضة على العنف» بدء محاكمة «القط» في اتهامه بـ«ترويج منشورات محرضة على العنف»

ياسر القط – أرشيفية

بدأت منذ قليل، محكمة جُنح المقطم، نظر أولى جلسات محاكمة ياسر القط، ف اتهامه بـ”ترويج منشورات لـ 6 أبريل تحرض على العنف بالمقطم” .

وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، قد أمرت بإحالة ياسر القط، إلى محكمة الجُنح، لاتهامه بـ”ترويج منشورات ضد الدولة بالمقطم”، حسبما أفاد مراسلنا.

ووجهت النيابة، للمتهم عددًا من الاتهامات منها” التحريض على التظاهر، وحيازة منشورات مناهضة لمؤسسات الدولة”.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أنه تم ضبط الشاب في منطقة المقطم بالقاهرة، وعثر بحوزته على منشورات مزيلة بتوقيع 6 أبريل، القوية، والاشتراكيين الثوريين.

وتبين من تحقيقات أجهزة الأمن، أن الشاب يُدعى “سمير.ف” سبق اتهامه في القضية رقم 8429 لسنة 2014 تظاهر أمام الاتحادية، وتم الإفراج عنه في 2015.

 

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