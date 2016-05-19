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بغداد تعلن استعادة السيطرة على قضاء الرطبة من قبضة «داعش»

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بغداد تعلن استعادة السيطرة على قضاء الرطبة من قبضة «داعش» بغداد تعلن استعادة السيطرة على قضاء الرطبة من قبضة «داعش»

ارشيفية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، استعادة السيطرة على قضاء الرطبة الواقع على الطريق الرئيسية بين بغداد والأردن في محافظة الأنبار في غرب العراق من تنظيم “داعش”.

وقالت القيادة في بيان: “نعلن تحرير قضاء الرطبة بالكامل من قبل القطعات المشتركة المكونة من جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والجيش العراقي وشرطة الأنبار”.

وبحسب بيان القيادة، فان القوات العراقية رفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات، وفقًا للوكالة الفرنسية.

وأعلنت السلطات استعادة البلدة بعد أربعة أيام من انطلاق عملية عسكرية واسعة، وكان تنظيم “داعش” سيطر على المنطقة..

واستعادت القوات العراقية السيطرة على مناطق واسعة من الانبار، آخرها مدينة هيت الاستراتيجية، مطلع العام الجاري.

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