«مستقبل وطن» يُنعي ركاب الطائرة المفقودة

نعى حزب مستقبل وطن، ركاب الطائرة المصرية المفقودة، والتي اختفت صباح اليوم الخميس، خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة، متمنيًا لأهلهم، وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد المهندس أشرف رشاد، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية بالحزب، إنهم يتابعون عن قرب جميع التطورات، والمستجدات الخاصة باختفاء الطائرة، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

وأشار “رشاد”، إلى أنه ينتظر كشف الخارجية المصرية، عن التفاصيل.

وطالب الأمين العام لحزب مستقبل وطن، بضرورة الانتظار، وعدم ارتباك المشهد بإصدار تصريحات، وتكهنات عن الحادث دون وجود معلومات كافية لأن ذلك الأمر يشتت أكثر مما يجمع ويضر أكثر مما يفيد.