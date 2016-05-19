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بمؤتمر قصر العينى..مجدى يعقوب: التجارب الإكلينيكية ستنقذنا من "وادى الموت"

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بمؤتمر قصر العينى..مجدى يعقوب: التجارب الإكلينيكية ستنقذنا من "وادى الموت" بمؤتمر قصر العينى..مجدى يعقوب: التجارب الإكلينيكية ستنقذنا من "وادى الموت"
قال الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى خلال المؤتمر الـــ188 لطب قصر العينى الذى انطلقت فعالياته اليوم: "لو أنت مغرور مش حتتقدم لازم تسمع وتبقى متواضع ولابد أن تقبل النقد".

واستشهد بجملة "ستيف جوبز" مخترع فكرة أجهزة المحمول الذكية عن تعريف الإبداع حين قال: "توصيل النقاط يبعضها وترتيب الأفكار لتخليق كيان جديد".

وقال الدكتور مجدى يعقوب: "لابد من تدريب الطلبة وأن نرى ردود الأفعال ولابد أن نسير على قواعد مضيفا: "فى إنجلترا تقوم بعمل ذلك لتسهيل التطوير والتحديث".

وأشار الدكتور مجدى يعقوب إلى أن التجارب الإكلينيكية تكلف ملايين الدولارات مضيفا: "لكى يتحول البحث من المعمل إلى التطبيق العملى لابد أن يكون هناك "كوبرى" (التجارب الإكلينيكية) وعبور الكوبرى هو عبور المسافة ما بين التجارب والتطبيق العملى".

وتابع: "نحتاج إلى التجارب الإكلينيكية بشدة على الرغم من كونها تكلف ملايين الدولارات لكيلا نقع فى "وادى الموت"، إذا عبرنا هذا الكوبرى (التجارب الإكلينيكية) سنحمى أنفسنا من الوقوع فى "وادى الموت".

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