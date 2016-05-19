لكل امرأه حامل تسعى للحفاظ على صحتها وصحه جنينها في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم الحلول للمشاكل الصحية التي تصاب بها المرأه الحامل

بعد تحقيق حلم كل أثنى وتصبح حاملاً تبدأ بالحيرة والتساؤل على عدة أمور تحتاج للإجابة عنها لحماية جنينها والحفاظ على صحتها طيلة فترة الحمل وهنا تبدأ المرحلة التي تقضي المرأة الحامل بها أجمل وأصعب أيام حياتها حيث دائماً تفكر ماهو حال جنينها وتتمنى من أن تحصل على طريقة تراقب بها جنينها طيلة اليوم وأيضاً تبدأ بمراقبة جسمها والاستياء من الوزن الزائد التي تبدأ بإكتسابه وخوفها من عدم مقدرتها على استعادة جسمها كسابق ، لذا اختصرنا لكم الاجابة على كافة الامور التي تدور ببال كل حامل بالأمور التالية بالاضافة الى اهم حلول للمشاكل الصحية التي تصيب المرأه الحامل :

3 حلول لمشاكل صحية تصيب الحامل

– حكة البطن:

تحدث غالبًا عند معظم النساء تلك المشكلة والتي تكون بسبب ارتفاع هرمونات الحمل بالجسم حيث تعمل تلك الهرمونات على زيادة جفاف الجلد، كما أن في فترة الحمل يتمدد الجلد كلما تقدم الحمل وزاد حجم الجنين في الرحم مما يجعل المرأة تشعر بحكة شديدة في منطقة البطن.

لتخفيف تلك الحكة يمكن استخدام الكريمات المرطبة ودهن منطقة البطن بها خاصة بعد الاستحمام، كما ينصح بتكرار دهان البطن بالكريم المرطب خلال النهار وفي أشهر قليلة تختفي تلك المشكلة من تلقاء نفسها فلا داعي للقلق وحاولي بقدر المستطاع التحمل والاعتناء ببشرتكِ في تلك الفترة لتجنب ظهور علامات الحمل والتمدد عليها.

-الإمساك:

عادة ما يأتي الإمساكِ في وقت مبكر من الحمل والسبب في ذلك هو الاضطراب الهرموني بجسم المرأة، ويأتي الإمساك لدى المرأة الحامل في عدة صور منها عدم قدرتها على إخراج كل البراز المتراكم في أمعائها ومنها حاجتها الى الضغط الشديد عند التبرز ومنها الامتناع تمامًا عن التبرز مثلما كنت تفعلين في السابق.

كل هذه الصور تختلف حدتها بين امرأة وأخرى وهي أمر طبيعي في فترة الحمل وسرعان ما يختفي بالعلاج وشرب كميات كبيرة من الماء وتناول الألياف باستمرار.

هناك عدة تدابير احترازية يمكن إتباعها لتجنب الإصابة بالإمساك أثناء الحمل منها الحرص على تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف منها الخضروات والفواكه، والحبوب الكاملة والخبز المصنوع من الحنطة والبقوليات بأنواعها مثل العدس والفول وشرب كميات كبيرة من المياه والعصائر الطبيعية خلال الحمل.

-فقر الدم:

عادة تعاني النساء الحوامل من مشكلة فقر الدم والتي تعني انخفاض حاد في عدد كرات الدم الحمراء عن معدلها الطبيعي في الجسم، وتلك الحالة يصاحبها أعراض مختلفة منها الشعور الدائم بالتعب والإرهاق والدوخة المستمر واصفرار الوجه وشحوب البشرة، وفي حالة عدم معالجة هذا الأمر سريعًا قد يتسبب في إصابة الجنين بتشوهات أو دمور في العقل لعدم قدرته على النمو بالمعدل الطبيعي له.

علاج مشكلة فقر الدم تكون سهلة للغاية فهي تعتمد على تغيير النمط الغذائي للمراة بحيث تعتمد على تناول العناصر الغذائية الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن، كما يصف الطبيب بعض المكملات الغذائية خاصة في بداية الحمل ويصف ايضًا حمض الفوليك لكي يتجنب حدوث مشكلات تؤثر على نمو الجنين أو تصيبه بالتشوهات.

نصائح للمرأه الحامل

اختاري مكملات غذائية خلال فترة الحمل: الفيتامينات المخصصة للمرأة خلال فترة الحمل مهمة لتطور النخاع الشوكي والأعصاب لدى الطفل. وينصح بعض الأطباء بتناولها قبل اتخاذ القرار بالحمل. ويجب التأكد من أن هذ المكملات تحتوي على الأقل 30 ملليغراماً من الحديد، وبين 600 و800 ميكروغراماً من حامض الفوليك.

ركزي على حامض الفوليك: أثبت حامض الفوليك قدرته على تقليل خطورة ظهور العيوب الخلقية لدى الجنين، والتحفيز على التطور الطبيعي للخلايا. ويوجد حامض الفوليك في أطعمة مثل العدس والفاصولياء الحمراء والسبانخ والحمضيات.

أكثري من المأكولات الغنية بعنصر الحديد: تزيد كمية الدم في جسم المرأة الحامل بنسبة 40 في المائة أثناء الحمل، ما يزيد حاجتها إلى عنصر الحديد. لكن، لا تتزود الكثير من النساء بالكمية الكافية من الحديد، ما يسبب فقر الدم، الذي يقف وراء الولادة المبكرة وولادة الطفل بوزن أقل من الطبيعي، بالإضافة إلى شعور الأم بالإرهاق المستمر. تأكدي من تناول أغذية غنية بالحديد، مثل البيض واللحم والسبانخ والعدس.

لا داعي للتوقف عن شرب القهوة: لا مانع من شرب القهوة، بلا مبالغة. وليس هناك مشكلة بتناول كوب من القهوة أو مشروب غازي كل 8 ساعات. أما المبالغة بشرب القهوة فيسبب بمعدل نبض غير طبيعي لدى الجنين.

لا تكثري من تناول الطعام: الإكثار من تناول الطعام أثناء الحمل يسبب السمنة، التي قد تزيد من إمكانية إصابة الطفل بالبدانة في حياته، بالإضافة إلى إمكانية إصابته بالسكري وأمراض القلب. وفي الواقع، تحتاج المرأة الحامل إلى 300 سعرة إضافية يومياً.

تناول الأطعمة الغنية بالألوان: تحتاج النساء الحوامل إلى جرعات إضافية من مضادات الأكسدة، بسبب خطر الشوارد في الجسم. لذا، يجب تناول الأطعمة الغنية بالألوان، مثل أنواع التوت والحمضيات والخضار الورقية الداكنة اللون.

عنصر الكالسيوم: يمتص جسد الطفل عنصر الكالسيوم من جسم الأم لنمو العظام. وفي حال نقص هذا العنصر في جسم الأم، يبدأ جسم الجنين بامتصاص الكالسيوم من عظام الأم. لذا يجب أن تحرص المرأة الحامل على شرب ألف ميلليغرام من الكالسيوم يومياً.

نصائح عامة للمرأه الحامل

1-بعد التخطيط للحمل مباشرة أنصحكي بإيقاف أي نوع من العلاجات التي تتناوليها خوفاً من حدوث الحمل وأنتي مازلتي تتناولين الادوية التي تضر بالجنين والشعور بالندم طيلة الحمل لأخذك نوعا ما من الادوية والقلق والتفكير بصحة وسلامة الجنين .

2-تناول حبوب المكملات الغذائية بعد استشارة الطبيب المختص عن النوع المناسب للحامل فيجب أخذ أسيد الفوليك ضمن الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وهذه تأخذ لوقاية الجنين من التشوهات الخلقية مثل شفة الارنب أو تشوه في النخاع الشوكي خاصة اذا كانت الحمل تحت سن السادسة عشر وفوق سن الثلاثون.

3- تناول الفيتامينات المقوية لجسم الحامل والممدة بالغذاء للجنين وعدم فقدان أي عنصر مهم للجنين والأم بعد الشهر الثالث ويختلف نوعها عن الحبوب في الاشهر الاولى .

4-هناك تحاليل وفحصوص طبية تقوم بها الحامل في الشهر الثالث من الحمل تقريباً أي بالاسبوع الثاني أو الثالث عشر من الحمل لفحص المرأة الحمل والكشف عن أي مرض داخلي للحامل الذي لاتشعر به وقد يؤثر على الجنين بأمراض خطيرة اذا لم يتم التصرف بالمناسب منذ البداية .

5- ايقاف شرب المشروبات الغازية والاستعاضة عنها بأقراص الفوار من الكالسيوم أو الفيتامين سي أومشروب الشعير عوضاً عنها ، كما يجب الحد من تناول المنبهات والتخفيف منها .

6-تناول أطعمة وأغذية صحية وشرب كوب من الحليب يومياً أو استبدالها بكوب من اللبن الرائب والبيض لتعويض الكالسيوم والحفاظ على عظام وأسنان الحامل لأن الجنين ياخذ الكالسيوم من جسم الأم مما يضعف قوة عظامها وأسنانها ويخربها سريعاً.

7-عدم الاكثار من تناول النشويات والخبز والحلويات بكثرة أثناء الحمل وتناول العيش لأسمر بدلا من الابيض لن جسم الحامل يكتنز النشويات بشكل أكثر من المعتاد بسبب تغير هرمونات الجسم عموماً من الحمل .

8-تناول السبانخ والبروكلي و العدس والفاصولياء والبقوليات لأنها تقوم بضخ الدم في الجسم وايصال الغذاء بشكل كامل للجنين ، ويعطي حيوية لوجه وجسم الحامل بسبب تنشيط الدورة الدموية.

9-المشي بشكل يومي وعمل الرياضة الخاصة بالحوامل لمدة نصف ساعة دون اجهاد مما يساعد على تقوية الجسم والابتعاد عن الخمول وعدم كسب الوزن الزائد إلا كان حملك ضعيف جداً وتحتاجي الراحة برأي الطبيب المختص .

10- دهن منطقة البطن والصدر والارداف بزيت الزيتون وزيت اللوز و الفازلين من بداية الحمل أو بداية الشهر الثالث من الحمل يومياً للوقاية من تشققات الحمل بسبب كبر البطن بشكل مفاجئ .

11-عدم ارتداء الملابس الضيقة خاصة عند البطن والثدي .

12-عدم ارتداء الكعب العالي خوفاً من اجهاض الجنين أو اتعابه لأنه يتأثر بالأم بشكل مباشر .