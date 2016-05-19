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النيابة تصرح بدفن ضحايا حادث سير كوم أمبو فى أسوان

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النيابة تصرح بدفن ضحايا حادث سير كوم أمبو فى أسوان النيابة تصرح بدفن ضحايا حادث سير كوم أمبو فى أسوان
صرحت نيابة كوم أمبو اليوم الخميس، بدفن جثث ضحايا حادث كوم أمبو، الذى وقع فى وقت سابق اليوم، وأودى بحياة شخصين بينهما طفل، وإصابة اثنين آخرين نتيجة انقلاب دراجة بخارية "توك توك" كانوا يستقلونها على طريق كوم أمبو العباسية، فيما تباشر النيابة التحقيق.

وكان الحادث قد أسفر عن وفاة الطفل "محمد.خ" 4 سنوات، و"سيد. م" 47 سنة، وكان قد تم إيداع الجثث بمشرحة مستشفى كوم المركزى، بينما أسفر الحادث عن إصابة "خالد.أ" 45سنة، بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالضلوع، وإصابة "محمد.ع" 33سنة بسحجات وكدمات، وحالة المصابين مستقرة، وجار تقديم العناية الطبية لهم بمستشفى كوم المركزى.


>- مصرع شخصين بينهما طفل وإصابة آخرين فى حادث سير بكوم أمبو بأسوان
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