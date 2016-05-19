عاملان يشرعان فى قتل مهندس بأسلحة بيضاء لمحاولته الدفاع عن جاره بالعمرانية

شرع عاملين فى قتل مهندس بتسديد عدة طعنات له بالعمرانية، وكشفت التحريات أن المجنى عليه حاول منع المتهمين من الاعتداء على أحد جيرانه بالضرب، ما دفعهما للشروع فى قتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغا من مستشفى قصر العينى يفيد استقبالها مهندس مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده نتيجة الاعتداء عليه بالعمرانية.

وبإجراء التحريات، تبين للعقيد أسامة عبد الفتاح مفتش مباحث غرب الجيزة، أن المجنى عليه فوجىء بعاملين يحاولان الاعتداء على جاره بالضرب، وأثناء محاولته منعهما اعتديا عليه بالضرب وسددا له عدة طعنات بأسلحة بيضاء، ولاذا بالفرار.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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