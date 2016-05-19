حالة من الشغب بين متهمي «أحداث العدوة».. و«بديع»: لا أعرف ما التهم الموجهة لي

نشبت منذ قليل، حالة من الشغب بين صفوف متهمي قضية “أحداث العدوة”، والمتهم بها 683 متهمًا، من داخل القفص الزجاجي.

وطالب المتهمون، بسرعة الفصل في القضية، حسبما أفاد مراسلنا.

كما طالب المستشار عُمر سويدان، رئيس المحكمة، المتهمين بالهدوء، حيث طمأنهم بأنه سوف يتم إنهاء تلك القضية قريبًا، فيما طالب محمد بديع، مرشد جماعة الاخوان، بتمكينه من الالتقاء بدفاعه، قائلًا ” أنا لا أعرف التهم الموجهة لي بالقضية” .

والتمس “بديع”، من رئيس المحكمة، التصريح له بلقاء محاميه، وهو ما وافق عليه القاضي الذي سمح له بتقديم ورقة مكتوب بها طلباته.

وكانت قد شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا، أعمال عنف وتخريب في الـ 14 من أغسطس 2013م، تم خلالها اقتحام، حرق، سرقة، ونهب مركز شرطة العدوة.

> كما شهدت قتل رقيب شرطة، اقتحام الإدارة الزراعية، الوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.