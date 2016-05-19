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للمحجبات: تبييض الوجه بالبطاطس

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الخميس 19-05-2016 18:40

تعتبر وصفة البطاطس لتفتيح البشرة من أهم الوصفات؛ لأهميتها وسهولة تحضيرها ، فهذه الخلطة الطبيعية والبسيطة قادرة على توحيد لون البشرة ومنحها إشراقة لا مثيل لها، كما أنها تمنع ظهور الرؤوس السوداء.

لتحضير الوصفة تحتاجين إلى :

– حبة بطاطس صغيرة.

– ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

– ملعقة متوسطة من نشاء الطعام .

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طريقة تحضير ماسك البطاطس الطبيعي:

اسلقي البطاطس ثم قشريها وأضيفي إليها الحليب والنشاء واضربيها بالخلاط إلى أن تحصلي على خليط كريمي . اتركي الخليط ليبرد قليلاً. قومي بدهن وجهك ورقبتك لمدة 15 دقيقة. ثم، اغسلي وجهك بالماء و امسحيه بماء الورد.

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سيدتي