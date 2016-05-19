للمحجبات: تبييض الوجه بالبطاطس

تعتبر وصفة البطاطس لتفتيح البشرة من أهم الوصفات؛ لأهميتها وسهولة تحضيرها ، فهذه الخلطة الطبيعية والبسيطة قادرة على توحيد لون البشرة ومنحها إشراقة لا مثيل لها، كما أنها تمنع ظهور الرؤوس السوداء.

لتحضير الوصفة تحتاجين إلى :

– حبة بطاطس صغيرة.

– ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

– ملعقة متوسطة من نشاء الطعام .

سيعجبك:استخدامات صادمة لملح البحر !

طريقة تحضير ماسك البطاطس الطبيعي:

اسلقي البطاطس ثم قشريها وأضيفي إليها الحليب والنشاء واضربيها بالخلاط إلى أن تحصلي على خليط كريمي . اتركي الخليط ليبرد قليلاً. قومي بدهن وجهك ورقبتك لمدة 15 دقيقة. ثم، اغسلي وجهك بالماء و امسحيه بماء الورد.