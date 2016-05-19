للمحجبات: تبييض الوجه بالبطاطس
الخميس 19-05-2016 18:40
تعتبر وصفة البطاطس لتفتيح البشرة من أهم الوصفات؛ لأهميتها وسهولة تحضيرها ، فهذه الخلطة الطبيعية والبسيطة قادرة على توحيد لون البشرة ومنحها إشراقة لا مثيل لها، كما أنها تمنع ظهور الرؤوس السوداء.
لتحضير الوصفة تحتاجين إلى :
– حبة بطاطس صغيرة.
– ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
– ملعقة متوسطة من نشاء الطعام .
سيعجبك:استخدامات صادمة لملح البحر !
طريقة تحضير ماسك البطاطس الطبيعي:
اسلقي البطاطس ثم قشريها وأضيفي إليها الحليب والنشاء واضربيها بالخلاط إلى أن تحصلي على خليط كريمي . اتركي الخليط ليبرد قليلاً. قومي بدهن وجهك ورقبتك لمدة 15 دقيقة. ثم، اغسلي وجهك بالماء و امسحيه بماء الورد.