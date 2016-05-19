ضبط قهوجى يستغل أطفال الأحداث للتسول فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط "قهوجى" يستغل الأطفال الأحداث للتسول فى القليوبية، وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أشرف عبدالقادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة.

دلت تحريات المباحث إلى أنه ورد معلومات، للعقيد محمود هندى وكيل فرع البحث الجنائى، باستغلال "قهوجى" للأطفال فى عمليات التسول وجمع القمامة الخردة، مستغلا فقر ذويهم وحاجتهم الشديدة للمال للمعيشة، ويتخذ من المقهى خاصته بمنطقة المؤسسة دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وكرًا لممارسة ذلك النشاط وإيوائهم.

كما وردت معلومات حول قيام خليفة.د "57 عام - صاحب مقهى"، دائرة قسم أول شبرا الخيمة وأخر يدعى الشيخ شبل دائرة مركز المراغة سوهاج، باستغلال وإفساد الأطفال الأحداث والقصر والجانحين، فى أعمال التسول وإستجداء المارة وجمع القمامة والخردة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المأذون بتفتيشه، تمكنت قوة من قسم أول شبرا الخيمة برئاسة الرائد محمد سرحان، والنقيب محمد أبو سريع، من ضبط الأطفال المستغلين وهم "محمد.خ" 12 عام، "نجل المتهم" ومقيم بذات العنوان، محمود. ف "14 عام"، كريم.ا "14 عام"، محمد.ع " 11 عام"، عبد الرحمن.ا "9 أعوام"، سيد.ا "8 أعوام"، تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالى 2470 جنيه عملات مختلفة من متحصلات أعمال التسول واستجداء المارة.

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها، وبمواجهة الأحداث اعترفوا بقيامهم بإعطائه المبالغ المالية التى يحصلونها ويتحصلون منه مبلغ مالى 20 جنيه يوميًا، تم التحفظ على المقهى، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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