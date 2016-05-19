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أسطورة الجزائر يتحدث عن محمد صلاح ورياض محرز: هذا هو الفارق بينهما

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أسطورة الجزائر يتحدث عن محمد صلاح ورياض محرز: هذا هو الفارق بينهما أسطورة الجزائر يتحدث عن محمد صلاح ورياض محرز: هذا هو الفارق بينهما

تحدث رابح ماجر أسطورة كرة القدم الجزائرية عن ثنائي الكرة العربية رياض محرز ومحمد صلاح.

رابح ماجر أشاد بالثنائي وأكد أن لكل منهما مميزاته التي تعطيه الأفضلية على الأخر.

وقال ماجر في تصريحات لقناة "الهداف الجزائرية": "محمد صلاح لاعب يستحوذ كثيرا على الكرة وإن حسبت مدة حمله للكرة طوال 90 دقيقة ربما قد يصل لخمس أو ست دقائق طوال 90 دقيقة، وهذه ميزة في اللاعب المصري".

وأضاف "أما رياض محرز فهو لاعب يجيد التسجيل من الفرص القليلة التي قد تتاح له، رغم أننا إن قسنا عدد الدقائق التي يحتفظ فيها بالكرة بين أقدامه بالمباراة الواحدة، فربما نجدها لا تتعدى ثلاث دقائق ونصف أو 4 دقائق.

وفاز رياض محرز هذا الموسم بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي في مفاجأة مدوية، بالإضافة لحصول رياض محرز على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي حسب رأي لاعبي الدوري الإنجليزي.

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