أستاذة أمراض الدم: 25% من سرطان الدم الليمفاوى الحاد يصيب البالغين

تقول الدكتورة "شذا عبد الوهاب"، أستاذ أمراض الدم وزرع النخاع طب عين شمس، يعد سرطان الدم الليمفاوى الحاد من أكثر أنواع سرطانات الدم العنيفة التى تهاجم الصغار والكبار ولكن نسبة الإصابة به فى الكبار أكثر، حيث يمثل نسبة 25% من كل أنواع سرطانات الدم التى تصيب الشباب البالغين ويشكل 15% من بين أنواع سرطانات الدم التى تصيب الأطفال.

وأوضحت الدكتورة "شذا عبد الوهاب" من خلال محاضراتها التى ألقتها خلال ورش عمل المؤتمر الخامس للجمعية المصرية لزرع النخاع وأمراض الدم، وأضافت، السبب المعروف للإصابة بالسرطان بشكل عام هو تغير فى الجينات وهو الذى يحول الخلايا المختلفة فى الجسم إلى خلايا سرطانية، ولكن حتى وقتنا هذا لم نستطع التعرف على سبب تغير هذه الجينات من البداية، وسرطان الدم الليمفاوى الحاد يطبق سبب حدوثه مثل باقى أنواع السرطانات.

وأشارت الدكتورة "شذا" إلى أن طرق العلاج الحديثة تعطى أملا كبيرا فى علاج هذا الوحش الذى يهاجم أجساد أبنائنا الأطفال والكبار، فهناك تعديلات أجريت الفترة الأخيرة على أساليب العلاج ويبقى حتى الآن من أفضل طرق علاج سرطان الدم الليمفاوى الحاد هو العلاج الكيماوى المكثف ولمن لا يتحمل هذا العلاج يمكن تخفيف الجرعات له ثم استكمال العلاج بزرع النخاع من متبرع.

وتعرفنا الدكتورة "شذا" على أعراض المرض للكشف المبكر عنه خاصة للكبار وتقول: أعراض سرطان الدم الليمفاوى الحاد أعراضه تتطور وتظهر بصورة سريعة وشرسة فى نفس الوقت، ومن هذه الأعراض:

1. ارتفاع فى درجة الحرارة

>2. ظهور غدد ليمفاوية

>3. الشعور بضيق فى النفس

>4. عدم القدرة على النوم فى أوضاع سليمة

>5. تضخم فى الأعضاء الداخلية مثل الكبد والطحال

>6. هزال عام وأنيميا

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