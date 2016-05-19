تعاني البشرة في فترة الصيف من الكثير من المشاكل كالجفاف والفطريات في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم النصائح لحماية البشرة من الفطريات

الفطريات

تظهر بقع في الوجه بسبب نوع من الكائنات الحية الدقيقة التي تسمى بالفطريات، وهي تعيش في كلِّ مكان وتحيط كذلك بالإنسان ولكن لا تظهر هذهِ الفطريات إلّا عندما تجد البيئة المناسبة لتتكاثر وتنمو، ففي العادة يقوم جهاز المناعة بمحاربتها والتخلّص منها قبل أن تظهر أي أعراض على المصاب، ولكن في بعض الحالات لا ينجح جهاز المناعة في القضاء عليها، وتبدأ العلامات بالظهور حسب مكان الإصابة ونوع الفطريات. هناك نوع من الفطريات التي تصيب الوجه تدعى بسعفة الوجه، ويصنّف هذا النوع على أنّهُ غير خطر ولا يُسبّب الكثير من الأضرار إلّا أن وجود الأعراض على الوجه يسبّب الكثير من المضايقات للمصاب، وقد تظهر الفطريات على شكل بقع بيضاء أو داكنة وتكثر في الصيف، وأكثر مناطق انتشارها هي المسابح والمستنقعات وأيّ وجود للمياه الراكدة التي تُعتبر بيئة مناسية لتكاثُر هذا النوع من الفطريات.

7 نصائح لحماية البشرة من الفطريات

القدمين

احرصي على تهوية قدميكِ بين فترة وأخرى أثناء ارتداء الحذاء ويفضل ارتداء حذاء مفتوح لتجنب الإصابة بالفطريات في منطقة القدمين، كما يفضل ارتداء شرابات قطنية للحماية من التعرض الذي يتسبب في تراكم الفطريات.

ملابسك الخاصة

لا تقومي باستبدال ملابسك الشخصية مع شخص آخر كما عليكِ بعدم استعارة ملابس الآخرين لتجنب الإصابة بمشكلة الفطريات المتراكمة على البشرة.

الاستحمام

من الخطوات الهامة للحماية من مشكلة فطريات البشرة الاستحمام اليومي مع الحرص على تجفيف البشرة جيدًا بعد الانتهاء من الحمام لعدم تكون فطريات على البشرة.

تجفيف البشرة

احرصي على أن يكون جسمك جاف طوال الوقت وتجنبي التعرض للتعرق خاصة بين ثنايا الجسم حتى لا تبدأ الفطريات في التكون على المناطق الرطبة من البشرة.

ملابس قطنية

قومي بارتداء الملابس القطنية لحماية بشرتك من مشكلة الفطريات، فارتداء الملابس القطنية يساعد على الحماية من الفطريات عن طريق امتصاصها للعرق، ويفضل ارتداء ملابس قطنية فاتحة لتجنب امتصاص الملابس الغامقة لأشعة الشمس الحامية مما يزيد من حرارة الجسم.

حمام السباحة

عليكِ بتجنب التمشية على حافة حمام السباحة حافية القدمين وذلك لتجنب الإصابة بالفطريات في قدميكِ، كما عليكِ بتجفيف قدميكِ بعد الخروج من المياه مباشرة.

الوقاية

قومي باستخدام الكريمات والبودرة الخاصة بالتخلص من الفطريات للحماي من أخطار الفطريات المزعجة على البشرة.

نصائح لرعاية البشرة في الصيف

لون متجانس للبشرة: يتسبّب التعرّض لأشعة الشمس المرتفعة بآثار غير مرغوب فيها من نمش وبقع وتغيّر في اللون. لذا، للحفاظ على لون بشرة متجانس، تنصحك د. سيما طنوس بتجنبّ الاستلقاء تحت الشمس والتعرّض مباشرة لأشعتها بين الساعة 12 صباحاً و4 بعد الظهر. فأشعة الشمس تكون في أوجّها في هذا الوقت من العام، لذا عليكِ منح بشرتك أكبر قدر ممكن من الحماية. وللحدّ من احتمالات تعرّض بشرتك للأضرار أو البقع أو سفعة الشمس، ضعي دائماً كريم حماية من الشمس بأعلى عامل حماية SPF ممكن، قبل تعرّض بشرتك للشمس بشكل مباشر وكل ساعتين على الأقل. وزيادة فعالية الإجراءات التقليدية التي تعتمدينها للرعاية ببشرتك، جرّبي مرطب جرجنز فير آند سوفت المصمم لاستعادة تفتيح البشرة في ستّة أسابيع.

تنظيف البشرة وتقشيرها: مع ارتفاع درجات الحرارة، نميل إلى التعرّق أكثر من العادة. ولتجنّب مشاكل البشرة المزعجة، ومنها الطفح الحراري وتجمّع العرق، عليكِ بغسل وجهك مرّتين في اليوم للحفاظ على بشرة منعشة ومتألقة. ومن المهمّ تقشير البشرة على مدار العام. وبإمكانك ابتكار مقشّر طبيعي ومضاد للأكسدة لكامل جسمك في راحة المنزل، عبر المزج بين البنّ المطحون والملح وزيت جوز الهند. وأنصحك أيضاً باستخدام مرطّب تنعيم البشرة المجدّد للخلايا من جرجنز لتنعيم البشرة وتحسين إشراقتها.

الجمال ينبع من الداخل: يجدر بنا ألا ننسى أنّ البشرة تشكّل العضو الأكبر في جسمنا، ممّا يعني أنّ البشرة السليمة تنبع من الداخل.

الترطيب: للحفاظ على رطوبة بشرتك في فصل الصيف الحار والتكييف القوي، من المهمّ أن تشربي كميّة وافرة من الماء وتتناولي حمية غذائية متوازنة وكاملة. وأنصحك أيضاً باستخدام مرطب العناية الفائقة من جرجنز للبشرة الجافة، وهو مرطّب غني بالفيتامينات ويحتوي على تركيبة Hydralucence، التي تؤمّن لبشرتك الترطيب على مدار اليوم، لتبدو جميلة المظهر والملمس.

الإشراقة والجمال: إذا كنت تريدين الحصول على بشرة مشرقة أكثر، تفادي الجلوس تحت أشعة الشمس. كما أن البشرة الجميلة تنبع من الداخل، وما نتناوله يومياً من طعام يؤثّر مباشرة على صحة بشرتنا، لذلك أنصحك بتناول الأغذية الغنية بالفيتامينات A وC وE يومياً. وتُعتبر الخضراوات الورقية، والعنبيات، والطماطم، والمكسّرات من الأغذية الملائمة للبشرة. ويساعدك مرطب زبدة الشيا من جرجنز للترطيب العميق على تحويل بشرتك الباهتة إلى بشرة مشرقة وجميلة.

تجنّب طفح الحبوب: علاوة على الحرّ الذي يحمله فصل الصيف معه، يسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس وتكييف الهواء إلى جفاف البشرة، والذي بدوره يزيد من إفراز الزهم لتعويض البشرة عن نقص الترطيب، ليكون بذلك وسط مناسب لنمو البكتيريا والتسبب بئطفح الحبوب.

شفتان سليمتان: عادة ما نعاني تجفّف الشفتين في فصل الشتاء، لكن في الواقع قد يتسبّب حرّ الصيف والتكييف القوي بجفاف الشفتين وتشققهما. لذا اختاري مرطّباً طبياً للشفاه يحتوي على عامل وقاية من الشمس، لأنّ استخدام ملمّع الشفاه وحده قد يجتذب الأشعة ما فوق البنفسجية المؤذية.

الحفاظ عل البرودة والانتعاش: للشعور بالانتعاش بعد قضاء يوم تحت أشعة الشمس، أنصحك باستخدام مرطب إحساس التبريد من جرجنز الذي يحتوي على مستخلص الخيار والمنثول لتنشيط البشرة المتعبة.

تجنّب سفعة الشمس: من السهل جداً أن تحترق بشرتك تحت أشعة الشمس الحارة، لذا عليك دائماً أن تحمي بشرتك مع كريم حماية من الشمس بأعلى عامل حماية SPF ممكن، يوضع قبل تعرّض بشرتك للشمس وكل ساعتين على الأقل. وفي حال تعرّضت لسفعة شمس بسيطة، نصيحتي لك أن تضعي منشفة باردة جداً على البشرة لتبريدها. وفي حال تعرّضت بشرتك للشمس لمدة أطول ممّا كنت تبتغين، جرّبي كريم الصبار المريح للبشرة من جرجنز مساءً، وهو كريم شهير يجمع بين الصبّار والفيتامين B5 وE لتبريد البشرة وتغذيتها، فتبدو البشرة منتعشة.تحتوي منتجات جرجنز على تركيبة خاصة لترطيب يدوم طويلاً وتشمل ابتكار Hydralucence الجديد للتخلّص من البقع الجافة والباهتة ولاستعادة نعومة البشرة الطبيعية لتبدو جميلة ونضرة أكثر، فتشعر المرأة بأنها بأبهى حللها خلال فصل الصيف الحار.

طرق علاج فطريات الوجه والجسم

إنَّ طريق العلاج ينصَّب على القضاء على الفطريات وأحد أهمّ الطرق هي حرمانها من الغذاء التي تعتمد عليه في النمو وهو السكر في الجسم، فمن طرق خفض نسبة السكر في الجسم هو شرب الماء بكميات كبيرة ممّا يزيد من عمليّة التبول وبالتالي خروج كميات كبيرة من السكر من الجسم، ويجب أن يكون الماء نظيفاً ومعقماً.

المحافظة على المناطق المصابة بعيداً عن الرطوبة والحرارة فالفطريات تعيش في هذه البيئة وتتكاثر بسهولة.

زيادة قوة جهاز المناعة في الجسم من أجل زيادة محاربته لهذه الفطريات، لذلك يجب المحافظة على الغذاء الصحي المتوازن الذي يحتوي على العناصر الضرورية التي يحتاجها جهاز المناعة، والأغذية الخالية من السكر، والأغذية الغنية بالبروتين.

استخدام الثوم سواء عن طريق أكله أو دهن المناطق المصابة، ويجب التأكّد من أن يكون الثوم نظيفاً وخالياً من الجراثيم حتى لا تسوء الحالة.

دهن المناطق المصابة بخل التفاح المخفّف فهو شديد على الجلد، ويجب التأكّد من استخدام خلّ التفاح الأصلي وليس الاصطناعي. تناول عصير التوت الطبيعي بدون سكر.

استخدام اللبن الزبادي فهو يحتوي على بكتيريا نافعة تقضي على الفطريات، يمكن استخدامه كدهون على المناطق المصابة أو عن طريق تناوله باستمرار.

الكريمات والمراهم التي يصفها الطبيب تبعاً لنوع الفطريات.

كما يجب الابتعاد عن حك أماكن تواجد الفطريات حتى لا يقشر الجلد وتبقى البقع ظاهرة، وحتى لا تزيد فرص عدوى المناطق السليمة، فالفطريات تنتقل بسهولة من مكان إلى آخر، كما أنّها تنتقل بسرعة من الشخص المصاب إلى السليم من خلال الملامسة المباشِرة، أو استخدام أدوات الشخص المصاب كالمنشفة.