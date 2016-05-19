4 أعراض تجهلها النساء دليل على الإصابة بالسرطان.. أشهرها آلام البطن

السرطان من الأمراض التى أصبحت منتشرة فى الوقت الحالى بشكل كبير، وخاصة أعراض السرطان التى تجهلها العديد من النساء.

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن هناك أنواعا من السرطانات التى تصيب النساء على وجه التحديد مثل سرطان الثدى والمبيض، وفى بعض الأحيان تكون أعراض السرطان التى تظهر على النساء بسيطة غير مقلقة مثل آلام فى البطن، ويعتقد البعض أنها مجرد عرض لمشاكل صحية بسيطة.

وفى هذا الإطار، يذكر التقرير بعض الأعراض البسيطة التى تجهلها النساء، وتدل على الإصابة بالسرطان، والتى تشمل الآتى:

1- انتفاخ البطن: يعتقد الكثير من النساء أن انتفاخ البطن مشكلة غير مؤذية تزول مع الوقت، ولكن إذا كانت المرأة تعانى من الانتفاخ باستمرار حتى بعد انتهاء فترة الحيض، قد يكون ذلك دليلا على خطر الإصابة بسرطان المبيض.

2- تشوهات الثدى: إذا شعرت المرأة أن شكل الثدى غير طبيعى بوجود تغيير فى اللون والدمامل، وظهور كتل فى الثدى، قد يعنى أن هذه العلامات دليل على الإصابة بسرطان الثدى.

3- فترات الطمث غير طبيعية: وذلك بوجود نزيف زائد أو حدوثها بأكثر من فترة واحدة فى الشهر، قد يعنى ذلك أنه عرض لخطر الإصابة بسرطان المبيض.

4- الشعور بتعب فى البطن: إذا كنتِ تواجهين متاعب فى البطن مستمرة، وهذا لا يعنى بالضرورة أنك تناولت الكثير من الطعام خارج المنزل، وإذا كنت تعانى من القىء والإسهال، فهذا يعنى أن من الضرورى إجراء اختبار للكشف عن السرطان.

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