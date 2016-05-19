جلال سعيد يلتقي السفير الياباني بالقاهرة لبحث سبل التعاون في مجالات النقل

التقى الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، “تاكيهيرو كاجاوا”، سفير اليابان بالقاهرة، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين في مشروعات النقل المختلفة.

وحضر اللقاء، رئيس الهيئة القومية للانفاق، بحسب البيان الصادر اليوم الخميس.

وتناول اللقاء، الدعم الذي يقدمه الجانب الياباني، لإنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتفعيل الشريحة الثانية من القرض الياباني الميسر لتمويل تنفيذ المرحلة هذه المرحلة.

كما تناول إمكانية قيام الجانب الياباني بإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمرحلة الثانية للخط الرابع.

وتم بحث الجهود الجارية، لاجراء الصيانة الخاصة بكوبري السلام على قناة السويس، والذي كان قد سبق، وأن ساهم الجانب الياباني في إنشائه.

وأبدى الجانب الياباني استعداده، لعمل دراسة جدوى لتطوير منظومة النقل بين الإسكندرية وبرج العرب .

وأكد الدكتور جلال سعيد ، على أهمية مشروعات مترو الأنفاق لدوره الهام في تخفيف الضغط المروري على شوارع، ومحاور القاهرة كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي المنظم.

وأضاف وزير النقل، أن الهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب يوميًّا.