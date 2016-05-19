تعليقا على حادث الطائرة لوفيجارو” الفرنسيه “أجراءات الأمن الفرنسيه موضع تساؤل”

كشف الكاتب محمد سلماوى أن صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية نوهت فى اول تعليق لهاعلى حادث سقوط طائرة مصر للطيران،بأن أجراءات الأمن الفرنسيه بمطار باريس”مقر إقلاع الرحلة” موضع تساؤل.

سلماوى نشر ذلك عبر تغريدة له بموقع تويتر ،وكتب”جريدة “الفيجارو” الفرنسية فى أول تعليق لها على حادث الطائرة: إجراءات الأمن الفرنسية موضع تساؤل.”

وأعلنت شركة “مصر للطيران” اختفاء طائرة مصرية من طراز “إير باص 320″، على متنها 66 شخصًا، قادمة من مطار “شارل ديجول”، مرجحة سقوطها في البحر الأبيض المتوسط.