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مجلس الأمن القومى يقرر مواصلة جهود البحث عن الطائرة المصرية

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مجلس الأمن القومى يقرر مواصلة جهود البحث عن الطائرة المصرية مجلس الأمن القومى يقرر مواصلة جهود البحث عن الطائرة المصرية

مجلس الدفاع الدفاع الوطنى

عقد مجلس الأمن القومى اجتماعا صباح اليوم، الخميس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، الكهرباء والطاقة المُتجددة، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والعدل، والمالية، والطيران المدنى، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ومستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى، أمين عام مجلس الأمن القومى. استهل المجلس أعماله بمناقشة اختفاء طائرة للطيران القادمة من باريس، حيث قدم شريف فتحى وزير الطيران المدنى تقريراً عرض فيه المعلومات المتاحة حتى الآن عن الطائرة واختفائها. وقرر مجلس الأمن القومى مواصلة جهود البحث من خلال الطائرات والقطع البحرية المصرية، والعمل على كشف ملابسات اختفاء الطائرة فى أسرع وقت بالتعاون مع الدول الصديقة مثل فرنسا واليونان.

 

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