تأجيل دعوى اثبات حضانة زوجة إبراهيم سعيد لـ9 يونيو

قررت محكمة أسرة المعادي، اليوم الخميس، تأجيل دعوى اثبات الحضانة المقامة من “ابتسام علاء” الشهيرة بـ “شهدعبدالله” ضد زوجها إبراهيم سعيد، ﻻعب الأهلي والزمالك السابق لجلسة 9 يونيو.

وجاء التأجيل، لإعادة الإعلان، وعرض الصلح، حسبما أفاد مراسلنا .

وتقدمت ابتسام علاء كامل، وشهرتها شهد عبدالله، زوجة إبراهيم سعيد، نجم مصر والنادي الأهلي والزمالك السابق، بطلب خلع من زوجها إلى محكمة الأسرة، بعد إعلان إبراهيم زواجه الرابع .

وأرسل مكتب تسوية المنازعات خطابًا لإبراهيم سعيد، يطالبه بالحضور في محاولة لتسوية الموضوع بالتراضي، وذلك بعد زواج دام خمس سنوات .

وأكدت “شهد”، أن زوجة إبراهيم سعيد الرابعة مغربية وتُدعى إيمان، وتزوجها عرفيًا منذ ثلاثة أشهر، وليس رسميًا، لأنه لا يوجد أي أوراق تثبت زواجه منها رسميًا، خاصةً أنه لم يتم إخطارها بهذه الزيجة .

وكشفت “شهد”، أن زوجها تبرأ من نجله الوحيد آدم، ورد عليها عند الاتصال به لحضور عيد ميلاده، قائلًا: “ابني مات وأخدت عزاه، مليش ابن وانتي وهو في الشارع”.

وأضافت “شهد”، أن” إبراهيم اعتاد التعدي عليها بالضرب، ووصل الأمر إلى إصابتها إصابات خطيرة تستدعي علاجًا 21 يومًا، كما اثبت التقرير الطبي، فضلًا عن اقتيادها بملابس المنزل إلى قسم الشرطة خلال شهر سبتمبر الماضي، لإخراجها من الشقة باعتبارها طليقته، لكن تم الإفراج عنها، وحبسه هو بعد التأكد من أنها ما زالت زوجته، لكنها قامت بإخراجه في اليوم الثاني لأنه صِعب عليها”، “على حد تعبيرها” .

كما أضافت أن” إبراهيم سعيد “يعيش من ميراثي عن أهلي، فشركة المقاولات التي يتباهى بها ورثتها عن والدي منذ ما يقرب من 20 عامًا، أما مصنع الأسفلت فورثته عن والدتي، كما تنازلت عن الشقة له باعتباره زوجي، أما السيارة الجيب التي يستقلها فهي ملكي، وأهديته إياها في عيد ميلاده، وعندما أرسل لي خبرًا بزواجه الرابع سحبتها منه”.