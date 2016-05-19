لكل من تسعى للحصول على شعر صحي وكثيف في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم الخلطات الطبيعية لتكثيف الشعر وتطويله

تتكرر مشكلة تساقط الشعر لدي المرأة باختلاف المراحل العمرية التي تمر بها كما أن تلك المشكلة تقوم بسبب الكثير من العوامل والعادات التي تقوم بها المرأة خلال حياتها مثل نظامها الغذائي أو طرق عنايتها بشعرها بشكل غير صحيح أو إفراطها في استخدام الصبغات والسيشوار والمكواة على الشعر.

11 خلطة طبيعية لتكثيف الشعر

– خلطة الزعتر الأخضر بالعسل لشعر أكثر كثافة:

كثيرًا ما تردد على مسامعنا فوائد الزعتر في الحفاظ على صحة الجسم والجهاز الهضمي ولكن لا يعلم الكثيرين عن فوائد الزعتر في العناية بالشعر والحفاظ عليه وعلى صحته ومنع تساقطه، حيث ثبت ان الزعتر الكثير من الخصائص التي تمكنه من منع تساقط الشعر وتغذيته من الجذور حتى الأطراف، كما أن لعسل النحل الكثير من الفوائد التي يمد بها الشعر خاصة أنه عامل مرطب ومطهر فعال للشعر وفروه الرأس وهو مغذي ايضًا للشعر.

– تحضير الخلطة:

قومي بنقع عدد من أوراق الزعتر في الماء المغلي ثم احتفظي بمنقوع الزعتر في الثلاجة حتى يبرد تمامًا، اضيفي ملعقة من عسل النحل وملعقة من زيت الزيتون أو زيت اللوز وملعقتين من الزبادي، اخلطي كل المكونات مع منقوع الزعتر بعد تصفيته.

قومي بتطبيق الخليط على شعركِ من الجذور وغطي شعركِ بالخليط بالكامل، اتركي الخليط على شعركِ لمدة ساعتين على الأقل كما يمكن تغطية الشعر بغطاء مناسب للاحتفاظ بحرارته، بعد مرور المدة المحددة يمكنكِ غسل شعركِ بالماء البارد والشامبو، أعيدي تكرار هذه الطريقة مرتين أسبوعيًا وفي خلال أسبوعين على الأكثر سوف تلاحظين تحسن كبير في حالة شعركِ وسوف يمتنع التساقط تمامًا.

– وصفة البيض وزيت الخروع لزيادة كثافة الشعر و تطويله:

من المعروف أن البيض مفيد جدًا لتغذية الشعر بسبب ما يحتوي عليه من بروتينات ومعادن ودهون تزيد من ترطيب الشعر وتغذيه وتمنحه القوة والحيوية التي يحتاجها، بالإضافة إلى أن زيت الخروع احد أهم الزيوت الطبيعية التي تستخدم في العناية بالشعر، فهو يحتوي على نسبة عالية من العناصر المفيدة للشعر والتي تحد من مشكلة التساقط وتمنعها تمامًا وتساعد الشعر على التغذية وتزيد معدل نموه.

– تحضير الوصفة:

قومي بخفق عدد 4 صفار بيض مع ملعقتين من زيت الخروع الأصلي، بعد التأكد من تجانس المكونات معًا قومي بتطبيق الخليط على شعركِ مع الحرص على ان يصل الخليط الى فروة رأسكِ، اتركي الخليط على شعركِ لوقت كاف ويمكن أن يترك الخليط طوال النهار ويغسل في الليل أو يترك خلال الليل ويغسل في الصباح التالي، تلك الطريقة سوف تساعدكِ في الحفاظ على صحة شعركِ وحيوية فقط قومي بتكرارها مرتين في الأسبوع بانتظام وسوف تلاحظين النتائج في أقرب وقت.

وصفة البيض

قومي بإحضار بيضة مخفوقة بشكلٍ جيّد وامزجيها مع ملعقتين من زيت الزّيتون، وملعقتين من زيت جوز الهند، وملعقة كبيرة من العسل، واخلطي هذه المكوّنات بشكلٍ جيّد، وضعيها على الشّعر مدّة 15 دقيقة، ثمّ اشطفي الشّعر جيّداً. ولتحصلي على لمعانٍ إضافيّ قومي بإضافة خلّ التفّاح على الخلطة السّابقة وضعيها بنفس المدّة، ثمّ اغسليه بالشّامبو.

أضيفي ملعقة من العسل وزيت الزّيتون إلى بياض بيضة واخلطيها جيّداً حتى تصبح كالعجينة. ضعي الخليط على الشّعر واتركيه مدّة 20 دقيقة، ثمّ اشطفيه بالماء البارد والشّامبو. كرّري العمليّة بانتظام وسترين الفرق.

ضعي بياض بيضتين على الشّعر واتركيه مدّة 15 دقيقة. كرّري هذا القناع بشكل مُنتظم لشعر أكثر لمعانًا وتألّقاً.

استخدمي الألوفيرا والبيض معاً لمفعول سحريّ على الشّعر. امزجي هذه المُكوّنات واتركيها مدّة ساعة على فروة الرّأس، ثمّ اغسليها بالماء العادي. كرّري الخليط بانتظام لتحصلي على شعر طويل وكثيف.

وصفة البصل

يحتوي البصل على الكبريت الذي يحفّز الشّعر على النّمو، استخرجي عصير البصل وضعيه على الشّعر مدّة 15 دقيقة، وبعدها قومي بشطفه مع شامبو.

وصفة البطاطس

هذه الوصفة تفيد من تعاني من مرض الثّعلبة، قومي بتقشير البطاطس وبرشها، ثمّ ضعيها في الخلّاط مع قليل من الماء حتّى يتجانس قوامه، ضعي المزيج على فروة الرّأس مدّة 15-20 دقيقة، وثمّ اغسليه.

وصفة الحِلبة

تعتبر عنصر مهمّ لزيادة طول وكثافة الشّعر. انقعي بذور الحلبة ليلة كاملة ثمّ اطحنيها في اليوم التّالي لتكون على شكل عجينة. أضيفي ملعقتين من الحليب العادي أو حليب جوز الهند، واستخدمي الخليط قناعاً للشّعر مدّة 45 دقيقة على الأقل ثمّ اغسليه. هذا القناع يعزّز نمو الشّعر وسماكته، ويزيد من نعومته.

وصفة الزّيوت المتنوّعة

من أفضل الزّيوت لتطويل وتكثيف الشّعر: زيت جوز الهند، والخردل، والزّيتون، والخروع، والرّوزماري، والجوجوبا، والخزامى، وبذور الكتان، وهي كلّها مفيدة للشّعر، يمكن استخدام كلّ نوع على حدة، ويمكن خلطها أو بعضاً منها واستخدامها.

وصفة الموز

يُعتبر الموز مُرطّباً جيّداً للشّعر لأنّه غنيّ بالبوتاسيوم، وفيتامين C، وفيتامين E، وفيتامين A. اهرسي موزة وضعيها على شعرك لبعض الوقت، من ثم اشطفيه. يمكنك أيضاً إضافة القليل من الحليب أو العسل إليها.

وصفة الكركديه

اصنعي عجينة من زهرة الكركديه الممزوجة بزيت جوز الهند أو السّمسم، ضعيها على فروع الشّعر وأتركيها بعضاً من الوقت، ثمّ اغسليه جيّداً. تعمل زهرة الكركديه على تقوية الشّعر وتخليص الفروة من القشرة.

وصفة أملا

من أكثر الزّيوت انتشاراً للاعتناء بالشّعر وزيادة كثافته وطوله. يستخدم على شكل مسحوق أو سائل، اخلطيه مع أيّ نوع آخر من الزّيوت لتخفيف حدّته، وضعيه على فروة الرّأس، ثمّ اشطفيه بالماء الدافئ بعد ساعة.

وصفة الشّاي الأخضر

يُستخدم الشّاي الأخضر بعدّة طرق، فيمكنك وضع منقوع الشّاي الأخضر على جميع فروة الرّأس، من ثم شطفه بالماء البارد في صباح اليوم التّالي، أو من خلال شرب الشّاي يوميّاً ليساعد على استرخاء الشّرايين وبالتّالي تصبح الدّورة الدمويّة أقوى، فيصل الدّم إلى بُصيلات الشّعر ويمدّها بالمواد الغذائيّة الضّرورية، أو باستخدام الشّامبو الذي يحتوي على الشّاي الأخضر.

اسباب تساقط الشعر :

اولا: هو الوراثة حيث يرث الشخص إمكانية فقدان الشعر من أي أَو كلا الوالدين. ويدعى هذا بالنمط الذكري أو النمط النسائي لفقدان الشعر، أَو داء الثعلبة (تعبير طبي لفقدانِ الشعر). يصاب حوالي نصف الناس بهذا النوعِ من فقدان الشعر في عمر 50 سنة تقريباً

ثانيا:- داء سعفة فروة الرأس (tinea capitis)، غالباً ما يصيب الأطفالِ.

-الإجهاد العقلي أَو الإجهاد الطبيعي، مثل إجراء عملية جراحية مؤخراً، أو بسبب المرض، أَو حمى شديدة الحرارة.

> -العلاج الكيماوي، استعمال دواء تحطيم الخلايا السرطانية.

> -سحب الشعر بإحكام، على شكل ضفائر أَو ذنب الفرس، أَو استعمال أدوات معدنية لتضفير الشعر أو الأصباغ بشكل عام.

> -تمشيط الشعر بفرشاة قاسية,ترك الشعر حتى يتجعد وبالتالي يتساقط عند التمشيط

> -استعمال مواد كيمائية على الشعر

> -فقر الدم ونقص عنصر الحديد الهام لتغذية بصيلة الشعر

> -النظام الغذائي(الرجيم) القاسي..الذي يسبب نقص المواد الغذائية اللازمة للشعر.. مما يضعفها ويجعلها عرضة للعوامل الخارجية فيسبب تساقطها0

> -بعض الأدوية لها علاقة بذلك 00ومنها المضادات الدرقية وأدوية علاج السرطان

علاج تساقط الشعر

-الغذاء المناسب لتقوية الشعر

> – تخلصى من التوتر الغير طبيعى

> -تخلصى من المشط ذو الاسنان الضيقة.

> – تدليك الشعر يمنع تساقطة.

> – استخدمى منتجان العناية الطبيعية

> -عصير الكرنب مفيد لتقوية الشعر

> – الصبار لتقوية وزيادة كثافة الشعر

> – المرامية والخل لتقوية بصيلات الشعر

> – زيت الخروع وزيت الزيتون من اقوى زيوت معالجة الشعر

افضل الاغذية لمنع تساقط الشعر :-

1-البيض Egg : مصدر مهم للبروتين ، وفيتامينات ب5 و ب12 ، كما يحتوي على الحديد والبوتاسيوم والزنك والكبريت والسيلينوم ، لذا فتناول البيض يعمل على الحصول على شعر قوي ، كما أن البيض يستخدم في الخلطات الطبيعية للعناية بالشعر ونعومته وتحفيز نموه .

2- الفراولة Strawberry : غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين أ الذي يمنع ترقق الشعر وتساقطه ، كما أنه يساعد على افراز الزيوت الطبيعية في فروة الرأس ، وتحتوي الفراولة أيضا على فيتامين سي الذي يحفز انتاج الكولاجين الذي يحافظ على سلامة الشعر ومنع تلفه وتكسره .

3- البطاطا الحلوة Sweet potatoe : مصدر مهم للبيتا كاروتين الذي يتحول لفيتامين أ ، لذلك فتناول البطاطا الحلوة بشكل منتظم يحفز نمو الشعر الصحي ويمنع جفافه وتساقطه .

4- المكسرات Nuts : مثل الجوز واللوز تحتوي على كنز من المعادن المهم لنمو الشعر وتحسين عمل البروتينات فيه مثل الحديد والزنك والسلينيوم ، كما أنها غنية بالأوميجا 3 وفيتامين إي و ب6 التي تساعد على الحصول على الشعر القوي الصحي وتمنع تساقطه .

5- الخضروات الورقية Leafy vegetables : مثل السبانخ والسلق والكرنب الاخضر ممتازة لمنع تساقط الشعر لما تحتويه من فيتامينات أ و ب و سي و إي ، والبيتاكاروتين والزنك .

6- البقوليات Legumes : مثل الفول الصويا والفول والحمص مصدر جيد للبروتين المفيد في نمو شعر قوي ، وفيتامين إي الذي ينشط الدورة الدموية ويزيد تدفق الدفق في فروة الرأس مما يزيد من قوة الشعر ومنع تساقطه .

7- بذور الكتان Linseed : تحتوي على البروتين والحديد والزنك وفيتامينات ب و إي المقوية للشعر ، كما أنها تحتوي على الليجنانات المفيدة في منع تساقط الشعر ، لذا فاضافة بذور الكتان على اطباق السلطة او المعجنات وغيرها يتصدى لمشكلة تساقط الشعر .

8- منتجات الألبان Dairy products : مصدر ممتاز للزنك واليود المفيد لقوة الشعر ، كما أن منتجات الألبان كالجبن والزبادي تمد الجسم فيتامينات أ وب و سي و إي التي تقف حائلا دون ضعف الشعر وتساقطه لذا فإن تناول الحليب ومنتجات الألبان علاج فعال في منع تساقط الشعر .

9- السلمون Salmon : غني بالبروتين والأحماض الدهنية مثل الأوميجا 3 الضرورية لنمو شعر صحي ، وتقوية بصيلاته وترطيب فروة الرأس ، فنقص تلك الأحماض والبروتينات يتسبب في ترقق الشعر وتساقطه ، وعلى ذلك تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون بانتظام جيد ومفيد .

10- البروكلي Broccoli : يحتوي على كم كبير من الزنك والحديد والبيتاكاروتين التي تعالج فقر الدم المسبب لسقوط الشعر ، كما أنها تقوي بصيلات الشعر وتمنع تساقطه .