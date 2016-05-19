5 نصائح سحرية لتجنب حدوث المشاكل الزوجية

لتجنب المشاكل الزوجية قبل حدوثها في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم النصائح والقواعد الذهبية لتجنب حدوث المشاكل الزوجية

المشاكل الزوجية

من الأسباب الرئيسة للمشاكل الزوجية تكون لانعدام التواصل، و من جهة أخرى سببها قلة اهتمام أحد الشريكين بالآخر، حيث هناك العديد من الأمور التي يمكن أن يفعلها الشريك إذا كان الطرف الآخر يشعر بالإهمال من قبله، وبما أن الحياة قصيرة فمن المهم التفاعل بين الشريكين والوقوف بجانب بعضهما البعض، لكنّ الإهمالَ يعتبر السم القاتل لأي علاقة زوجية.

أسباب المشاكل الزوجيّة

عدم التقيّد بالتعاليم الشرعيّة: شرع الله العديد من الأحكام لتنظيم العلاقة بين الناس بشكل عام، وبين الجنسين بشكل خاصّ، والله أعلم بفطرة الإنسان، ولذلك فعدم التقيّد بهذه التعاليم يُنشئ الخلافات.

سوء التقدير: هناك اختلاف في طبيعة الرجل وطبيعة الأنثى، لذلك فإن الزوجة تتذمر من ردة فعل زوجها على أمور معيّنة، وتتهمه بعدم المبالاة، وكذلك الأمر بالنسبة للزوج، ولذلك تنشأ المشاكل بينهما.

البعد عن عن الواقع: الكثير من الأزواج يتخيّلون أن الحياة تصبح ورديّة بعد الزواج، ويرسمونها بأحلام اليقظة، ولكن الواقع مختلف، والحياة مليئة بالصعوبات، والمشاكل، فينصدمون بالواقع.

التكرار ورتابة الحياة: تتكرر الأحداث يوميّاً، يسبب الملل، لذلك يجب التملّص من فخ الملل، وإيجاد نشاطات مختلفة وجديدة للقيام بها من حين إلى آخر.

اعتقاد أحد الطرفين أو كليهما بأنه مثالي وخالٍ من العيوب: يلقي أحد الطرفين اللوم على الطرف الآخر في الأمور السيئة التي تحصل، ويستمر في ذكر عيوب الطرف الآخر وتجريحه، متناسياً بذلك بأن لديه عيوباً هو أيضاً، مما ينمّي شعور الحقد والكراهيّة.

كثرة اللوم والتقريع: لا أحد في هذه الدنيا معصوم عن الخطأ، فالجميع يخطئ ويصيب، وبالتّالي لا داعي لكثرة اللوم عند قيام أحد الطّرفين بأمر خاطئ.

الغيرة المبالغ فيها: من طبع الإنسان أنه يغير على ما يخصّه، فهو يغير على عرضه، وشرفه، وأرضه، ودينه، وبحكم طبيعة العلاقة بين الزوجين، يغير أحدهما على على الآخر، ولكن يجب ألاّ تتعدى هذه الغيرة الحدود، وإلا انقلبت لصفة سيئة، ومذمومة، وهنا تجدر الإشارة بضرورة الالتزام بحدود التعامل مع الآخرين.

عدم الرفق بالطرف الآخر: قد لا يراعي أحد الطرفين الآخر، كأن يجلب الزوج أصدقاءه للمنزل بشكل مستمر، ولا يراعي وضع زوجته، ووجودها في المنزل، ويكلّفها بأعباء تحضير الضيافة وما شابه دون النظر لوضعها الصحي أو النفسي، أو أن تقوم الزوجة بعمل الولائم والعزائم غير مراعية وضع زوجها الماديّ.

نصائح سحرية لحل المشكلات الزوجية قبل وقوعها:

قومي بتحديد بعض الأسباب التي تؤدي إلى إفتعال المشكلات الزوجية بينكِ وبين زوجكِ حتى تتمكني من حل هذه المشكلات التي تؤدي إلى الشجار بينكما.

إفهمي زوجكِ, ففي بعض الأوقات يحضر الزوج إلى المنزل وهو مرهق ولا يجد راحته وفي هذه اللحظة قد يتمتم بعبارات غاضبة, فلا تقومي بإفتعال مشكلة في هذه الحالة وإتركيه حتى يهدأ لتسأليه عن سبب غضبه, سيكون ذلك سبباً لتفادي الشجار وإفتعال لحظة غضب بينكما.

أطلبي المساعدة, قومي بطلب المساعدة من زوجكِ لينبهكِ إلى الأسباب التي تغضبه وكذلك عليكِ مساعدة زوجكِ بتعريفه بأسباب غضبكِ وذلك لتتمكني من الحد من إفتعال المشكلات التي تتسب في الشجار بينكما .

عليكما بالتضحية ونسيان المواقف والأفعال التي يقوم بها الطرف الآخر والتي تتسبب في صنع المشكلات, فمن الضروري أن يضحي الزوجان لتستمر الحياة بعيداً عن المشكلات.

عليكِ أن تعرفي أن تدخل أحد الأصدقاء أو الأقارب لا يساعد في حل المشكلات وإنما يعمل على إفتعال مشكلات جديدة لذا إتفقي مع زوجكِ بأن لا يخبر منكما أحداً بالمشكلات التي تقع بينكما.

كيفية الاهتمام بالشريك

يمكن للّمسات الصغيرة اليومية أن تضيف رونقاً جميلاً و ممتعاً على علاقة الزوجين.

رتّب أمورك على شكل جدول بسيط مثلاً؛ اليوم، اجلبْ بعضاً من الزهور الرائعة، وفي اليوم التالي، دعوةٌ عفوية لتناول العشاء ، بعدها نزهة بسيطة كالمشي بالحديقة ، كل هذه الأمور البسيطة تحرك روح الشراكة بين الزوجين.

و من ناحية أخرى بعد فترة طويلة من الزواج يحتاج كل من الزوجين إلى فترة راحة أو الجلوس مع النفس قليلاً ، حيث يجب أخذ الاحتياطات في هذه الفترة، حيث يعم فيها التوتر و القلق، و تكثر الغيرة و الخوف، و تبدأ الثقة بالانعدام والتراجع ، فيجب على الطرف الآخر أن يتفهمه و يصبر عليه و أن يقف معه في كل خطوة حتى يتجاوز هذه المرحلة، بل من الممكن أن تكون هذه الفترة تجربة إيجابية لخلق فرص جيدة لتحقيق مدخلات جديدة بالعلاقة .

بعد حدوث أي مشكلة أو خلال المشكلة من المفروض أن يكون لدى الزوجين رغبة في المصالحة و عدم الاستمرار في المشكلة، و محاولة فهم المشكلة، فإنّ ذلك أكثر أهمية من الجدل فيها.

يصلُ بعض الأزواج إلى مرحلة الملاذ الآمن من الزواج، في هذه المرحلة يصبح عديم الاهتمام بشريكه وبنفسه أيضاً، في هذه المرحلة يجب أن ينظر لنفسه من خلال عيون شريكه، بالتالي سيشعر بما هو مقصر فيه

أهم الأمور في الزواج لدى الشريكين الاهتمام و الشعور بالأمان، فإن وُجد الاهتمام فإنّ باقي الأمور من مشاكل صغيرة وغيرها يمكن أن تُحَلّ في الوقت ذاته، لما يوفره الاهتمام من الحب و الودّ و التحاور و عدم التسرع في اتخاذ القرارات لتجنب المشاكل، و الشعور بالأمان من كلا الطرفين يسهّل عليهم الحياة و التعاون و التفاهم

قواعد ذهبية للتخلص من مشاكل الحياة الزوجية :

القاعدة الأولي :

قبل البدء في اي نزاع يجب الأنتظار لفترة قصيرة للسيطرة على انفعالاتك ومشاعرك السلبية , فبلتا:يد تشعر بالعديد من الأفكار السلبية تتبادر الي ذهنك وتحاول ان تأخذ حيزا كبيرا من تفكيرك وبالتالي تؤثر علي سلوكياتك , فلتدع هذا كله ولتحاول جاهدا ان تتحلي بالهدوء حتى تتمكن من ترتيب افكارك والتخلص من المشاعر السلبية التي تستولي عليك .

القاعدة الثانية :

الحياة الزوجية علاقة قائمة بين طرفين وليس طرف واحد فقط , لذا لابد ان تكون علي دراية بوضع وموقف الطرف الأخر, فلا تتحيز لموقفك وحاول ان تكون مكان الطرف الأخر , فلتتعامل مع الموقف بمنطق وعقلانية , فهذه المشاعر كفيلة بالتفكير بعقلانية وتجنب الغضب والأنفعال ووضع الأمور في نصابها الصحيح .

القاعدة الثالثة:

كلنا نعلم المواضيع التي تثير المشاكل في الحياة الزوجية ولكن برغم ذلك نجد انفسنا مصرين في بعض الاحيان على اثارتها والخوض فيها كل فترة , وكأننا لا نستطيع الحياة بدون مشاكل الحياة الزوجية , فهناك اعتقاد سائد ان مشاكل الحياة الزوجية كالتوابل لابد من اضافتها لتحسن مذاق وطعم الحياة .

القاعدة الرابعة :

حسن الظن بالشريك والثقة به قد يكون له اثر كبير علي الحياة الزوجية فوجود هذه المشاعر بين الزوجين لا تيح فرصة لوجود سوء الفهم التي تعتبر من اكثر اسباب المشاكل في الحياة الزوجية .

القاعدة الخامسة :

الأختلافات والمشاكل في الحياة الزوجية ليست مبرر لقطع العلاقة بين الزوجين والخصام لفترات طويلة والنوم في حجرة منفصلة كنوع من الضغط , ولكن هناك قاعدة ذهبية تجنب الزوجين الشجار من الأساس وهي عدم قطع الحوار نهائيا ولكن محاولة الحد من المحادثات والأحتكاكات والأكتفاء بلبية طلبات كل طرف بطريقة رسمية قد يكون له تأثير اكبر من الخصام علي نفسية الزوجين, كذلك لا ننصح بترك غرفة النوم اثناء المشاكل الزوجية, فهذه الخطوة تعمل علي زيادة الفجوة بين الزوجين وطول فترة الخصام .