تعرّفي إلى "إتيكيت" النزول في الفنادق

للإقامة في الفنادق، أثناء جولاتك السياحية أو رحلات العمل، أصول وقواعد تطلعك عليها خبيرة "الاتيكيت" السيدة نادين ضاهر، في ما يأتي:

- تجنبي الاقتراب من موظف/ة الاستعلامات، إذا كان/ت مشغولاً/ة مع أحد الضيوف الآخرين، مع الحرص على ترك مسافة لا تمكننا من سماع الحديث احتراماً لخصوصية الآخر.

- لا مانع من حمل الأدوات التي تستعمل شخصياً كفرشاة الأسنان والصابون إلى الفندق، باستثناء المناشف ورداء الحمّام وعلاقات الملابس.

- يمكنك طلب المزيد من الأدوات التي تستعمل شخصياً، كعبوات الـ"شامبو" مثلاً.

- حدّدي عدد المخدات ومتطلباتك الخاصّة للنوم، قبل وصولك إلى الفندق.

- تجنّبي التدخين في الغرف غير المخصّصة لذلك.

- تجنّبي إلحاق أي ضرر بالقطع الموجودة في الغرفة، كالكسر و/أو تمزيق الأقمشة و/أو الرسم على الجدران و/أوالأدوات، حفاظاً على سمعتك الشخصية.

- وضّبي أغراضك الشخصية بشكل غير مرئي لموظفي خدمة الغرف.

- استخدمي بطاقة "عدم الإزعاج" لمنع دخول أي شخص إلى غرفتك، حتى عاملي النظافة.