بطلا إفريقيا ضمن الـ8 المتأهلين لمجموعات الكونفدرالية

أُسدل الستار الأربعاء على مباريات الإياب في دور الـ16 الثاني من الكونفدرالية الإفريقية والتي ودعها مصر للمقاصة بعد السقوط أمام أهلي طرابلس الليبي، بينما تأهل إلى دور المجموعات بطلي القارة الموسم الماضي مازيمبي والنجم الساحلي.

ومن المنتظر أن تقام قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية يوم 24 مايو الجاري، وستشهد الأخيرة مشاركة 5 فرق عربية في هذه المرحلة.

فلقد تأهل إلى مجموعات الكونفدرالية كل من النجم الساحلي التونسي، أهلي طرابلس الليبي، الكوكب المراكشي المغربي، الفتح الرباطي المغربي، مولودية بجاية الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني، ميدياما الغاني ومازيمبي الكونجولي.

وكان إنبي - الفريق المصري الأخر المشارك في نسخة هذا العام من الكونفدرالية - قد ودع من دور الـ16 الأول أمام مونانا الجابوني، وخرج الأخير بعد ذلك أمام النجم الساحلي.

ومن المنتظر أن يترأس النجم ومازيمبي مجموعتي الدور ربع النهائي باعتبارهما صاحبي أفضل نتائج في السنوات الأخيرة، فالأول هو حامل لقب الكونفدرالية والثاني هو بطل دوري الأبطال الموسم الماضي.

وكانت أبرز مفاجآت دور الـ16 الثاني هو سقوط الترجي التونسي أمام شقيقه العربي مولودية بجاية، وأيضا سقوط المريخ السوداني - الذي تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي - أمام الكوكب المراكشي.

دوري الأبطال

وتأهلت 4 فرق عربية إلى مجموعات دوري الأبطال هي الأهلي والزمالك من مصر، وفاق سطيف الجزائري والوداد المغربي.

وترشح لهذا الدور من إفريقيا السمراء كل من فيتا كلوب الكونجولي وأسيك أبيدجان الإيفواري وإنيمبا النيجيري وزيسكو يونايتد الزامبي.

ومن المنتظر أن يترأس الأهلي ووفاق سطيف مجموعتي الدور ربع النهائي. (طالع تصنيف الفرق الثمانية)