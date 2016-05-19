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استفتاء في الجول - كيف تفضل تشكيل الأهلي أمام روما؟

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استفتاء في الجول - كيف تفضل تشكيل الأهلي أمام روما؟ استفتاء في الجول - كيف تفضل تشكيل الأهلي أمام روما؟

هل تفضل مواجهة روما بالفريق الأساسي؟ أم تفضل منح الفرصة للبدلاء حتى يظهروا ما لديهم ضد ذئاب إيطاليا؟

تتجه الأنظار الجمعة إلى استاد هزاع بن زايد في إمارة العين الإماراتية حيث مباراة الأهلي عملاق إفريقيا وروما الإيطالي ثالث الدوري المحلي.

وينتظر الجمهور المصري وخاصة مشجعي الأهلي هذه المباراة الكبيرة أمام الذئاب، فليس كل يوم يلعب فريقا مصريا أمام فرانشيسكو توتي ورفاقه.

هذا بالإضافة لوجود النجم المصري محمد صلاح في صفوف الفريق الإيطالي، وهو ما يمنح المباراة أهمية زائدة.

وقد تمثل المباراة فرصة للأهلي من أجل إشراك لاعبيه الاحتياطيين من أجل إظهار ما الذي يستطيعون تقديمه فوق الميدان.

أما الرأي الأخر، فهو حتمية خوض هذه المباراة بالأساسيين. فعندما تلعب أمام كبير أوروبي لابد أن تعتبر المباراة كأنها رسمية. فيجب على الأهلي أن يلعب للفوز.

وسيكون الرأي الأول والأخير في هذه المسألة للمدرب الهولندي مارتن يول الذي يتصدر الدوري المصري الممتاز حاليا مع الأهلي بفارق 8 نقاط عن الزمالك حامل اللقب.

وكان يول قد صرح أن الأهلي سيخوض المباراة للمتعة وأنه سيمنح الاحتياطيين فرصة المشاركة. (طالع التفاصيل)

ويغيب عن الأهلي فقط الثنائي رمضان صبحي وحسين السيد، فالأول انضم لمنتخب الشباب والثاني يخضع للتجنيد.

وإذا ما قرر الأهلي خوض هذه المباراة بالأساسيين فسيكون التشكيل على النحو المعتاد ألا وهو: شريف إكرامي - أحمد فتحي - رامي ربيعة - أحمد حجازي - صبري رحيل - حسام غالي - حسام عاشور - عبد الله السعيد - مؤمن زكريا - وليد سليمان - ماليك إيفونا.

أما الفريق الاحتياطي فسيكون: أحمد عادل عبد المنعم (مسعد عوض) - محمد هاني - سعد سمير - محمد نجيب - صبري رحيل - عمرو السولية - صالح جمعة - باسم علي - أحمد الشيخ - جون أنطوي - عمرو جمال (عماد متعب).

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