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قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام يحتفل بـ «حق الليلة»

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احتفل قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، اليوم الخميس بمناسبة ليلة النصف من شعبان والمعروفة بـ "حق الليلة"، بمشاركة أطفال من الأسر المتعففة ومجموعة من الأيتام، وبالتعاون مع برنامج تكاتف للتطوع التابع لمؤسسة الإمارات.

وتخلل الفعالية العديد من النشاطات الترفيهية وتوزيع الحلوى والمكسارت وسط أهازيج "عطونا الله يعطيكم.. بيت مكة يوديكم..."

وتهدف الفعالية إلى تحقيق التواصل الاجتماعي بين فئات المجتمع بمختلف ثقافاته وجنسياته والتعريف بالفعالية التراثية فضلا عن إدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب الأطفال الأيتام.


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