وفاة شخص في حادث تصادم متتالي في الشارقة

توفي في وقت مبكر من صباح يوم الخميس شخص مصري الجنسية إثر تعرضه لحادث مروري على طريق الذيد مسافي بالمنطقة الوسطى بإمارة الشارقة.

وتفصيلا قال العقيد أحمد عبدالله بن درويش مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بمركز شرطة الذيد الشامل ، في حوالي الساعة 4.45 صباحا ، يفيد بوقوع حادث مروري تصادم متتالي بين عدد من الشاحنات واحتراقها على طريق الذيد مسافي مما أدى إلى وفاة صاحب المركبة المتضررة، وتم استدعاء جميع وحدات المساندة كل من دوريات الشرطة والإسعاف الوطني والدفاع المدني وبلدية الذيد إلى مكان الحادث، وقد قامت المنطقة الوسطى بإنهاء إجراءات الحادث في وقت قياسي.

وأشار العقيد بن درويش إلى أن عدم الانتباه للطريق وعدم ترك مسافة كافية خاصة بين الشاحنات هو السبب الرئيسي لوقوع مثل هذه الحوادث المأساوية التي قد تسبب خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وحث مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى الجمهور على عدم التجمهر في مثل هذه الحوادث والتعاون مع رجال الشرطة لإجراء اللازم في أقصوى وقت ممكن والالتزام بالقوانين والإرشادات المرورية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية والانتباه واليقظة وعدم الانشغال بشيء أثناء القيادة ، ومن ذلك استخدام الهاتف المتحرك ، مع تمنياته للجميع بالسلامة .