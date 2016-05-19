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بحث تسهيل إجراءات العبور بين الإمارات وسلطنة عمان

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بحث تسهيل إجراءات العبور بين الإمارات وسلطنة عمان بحث تسهيل إجراءات العبور بين الإمارات وسلطنة عمان

 بحث الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية مع الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك في سلطنة عمان الشقيقة سبل تسهيل إجراءات العبور بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة عبر المنافذ الحدودية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي بين الجانبين العماني والإماراتي الذي عقد أمس في سلطنة عمان حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات والزيارات وتنسيق الجهود بين الجانبين في مختلف القضايا الأمنية.

حضر الاجتماع اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة وعدد من الضباط بوزارة الداخلية واللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات وعدد من المسؤولين في سلطنة عمان الشقيقة.

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