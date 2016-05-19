«ساويرس» يطالب بمراجعة إجراءات الأمن في مطار باريس

عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن حزنه ومواساته لأهالي الطائرة المصرية المفقودة، مطالبًا بمراجعة إجراءات الأمن في مطار باريس كما حدث في شرم الشيخ.

وقال ساويرس، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم: “أرجو من الله أن يصبر أهالي الركاب وهل سنراجع الآن إجراءات الأمن في مطار باريس كما حدث في شرم الشيخ؟ يجب أيضا مراجعة خط السير السابق لباريس”.

وأعلنت شركة “مصر للطيران” اختفاء طائرة مصرية من طراز “إير باص 320″، على متنها 66 شخصًا، قادمة من مطار “شارل ديجول”، مرجحة سقوطها في البحر الأبيض المتوسط.