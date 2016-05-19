«محلب» والأنبا موسى وهاني شاكر.. مشروعات تخرج بـ«أنتيكا» و«جرس وآذان»

كتبت – إنجي لطفي

أجرى طلاب مشاريع التخرج بشعبة صحافة بجامعة حلوان، عددًا من الحوارات الصحفية مع عدد من الشخصيات العامة، ورجال الدولة.

وتم نشر الحوارات من خلال مجلتين “أنتيكا” و” جرس وآذان”، وهما من المجلات الخاصة بمشاريع التخرج لطلاب الفرقة الرابعة، تحت إشراف دكتور “أوبي أبو زيد”، مدرس مساعد بقسم الصحافة.

وتُعد “جرس وآذان” أول مجلة متخصصة تعزف على وتر الوحدة الوطنية هدفها إظهار الروابط والقواسم المشتركة بين المسلمين، والمسيحين، ومناقشة أهم القضايا التي تخص الجانبين.

وتتضمن قائمة القضايا ” الإلحاد، السحر، الشعوذة، الطلاق، زيارة القدس، تجديد الخطاب الديني، تجسيد الأنبياء والرسل بين المسيحية والإسلامية”.

وتهدف مجلة “أنتيكا” لإعادة ذكريات الزمن القديم، وخصال وصفات افتقدناها خاصة الأصل في كل شيء.

الأنبا موسى

حاورت “جرس وآذان”، نيافة الأنبا موسى، أسقف الشباب، وتحدثت معه حول حبه للشباب ذلك الأمر الذي جعله يتمسك بخدمتهم، ويرفض خدمة غيرهم داخل الكنيسة.

وأشار الأنبا موسى، إلى أن الشاب المصري من أفضل شباب العالم، لتمسكه بدينه وجهاده البطولي في الحياة.

> ونفى الأنبا، في حواره مع ” جرس وأذان “، أن يكون هناك عزل للأقباط في مصر، قائلًا: “لا أحد يستطيع أن يطردني من المجتمع إلا إذا طردت نفسي”.

وأوضح أن الكنيسة تعزز من قدرات شبابها على التعايش من خلال منظومة “نتواصل مع الآخر – نتفاعل – نتكامل – نستمر – نثمر”.

وأعرب الأنبا موسى، عن سعادته وحبه للرئيس عبد الفتاح السيسي، كونه لمس بداخله الوطنية والسعي من أجل النهوض بالفقراء، مضيفًا أن الرئيس خلال لقاء جمعه معه، كان كثير الحديثة عن فقراء مصر.

وتابع “وجدنا بداخله إنسانًا حنونًا “.

ويتكون فريق عمل “جرس وآذان” من:”تسنيم خيري – مارينا ملاك- مها حسن عبد العظيم- أميرة سعيد محمد – أسماء عربي- سارة عبد الكريم – بسمة هاشم – وشيماء عماد”.

الفنان هاني شاكر

>وحاورت “أنتيكا”، الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، حيث تطرق الحديث لعددٍ من الجوانب، في البداية عن مشواره الفني، وكيفية الصعود للحصول على لقب أمير الغناء العربي، والفرق بين جيل الغناء في زمنه، وبين عمالقة الفن العربي والزمن الحالي.

كما تطرق الحديث لـمشاكل التوزيع واللحن، مهامه كنقيب الموسيقيين، محطات حياته في التدريس والتمثيل، علاقته باحفاده، وكذلك مواكبته لكل جديد، مع ألبوماته في كل وقت من زمان إلى الآن، والتكنولوجيا وأثرها على الغناء بشكلٍ عام.

المهندس إبراهيم محلب

>وأجرى فريق عمل “أنتيكا”، حوارًا مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، حيث قال فريق المجلة في تصريح خاص لوكالة ONA ، أن”الحوار تطرق إلى فكرة مشاركة الشباب في تثقيف، وتوعية سكان العشوائيات، وتأهيلهم للعيش في المدن الجديد”.

> كما تطرق الحديث إلى فكرة شباب جيل المستقبل، خاصةً، والحديث حول مستقبل البلاد.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، خلال الحوار، أن “الدولة تسير في الطريق الصحيح، والجيل الحالي لا ينقصه شيء لتطوير مصر”.

ويتكون فريق عمل “أنتيكا”، من ” آية تاج الدين، آية سليم، ريم الفقي، زينب عبد الرسول، سارة خالد، سمر محمد، شيماد عيد، عبد الرحمن محمد، مي شاهين، وهاجر علي”.