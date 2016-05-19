«مصر للطيران»: انتظام إقلاع الرحلات الجوية من وإلى القاهرة في مواعيدها

أكدت شركة “مصر للطيران”، اليوم الخميس، انتظام إقلاع رحلاتها الجوية في مواعيدها المحددة لها ووفقاً لجداول التشغيل من وإلى مطار القاهرة الدولي.

وقالت الشركة، في بيان لها منذ قليل: “أقلعت حتى الساعة الحادية عشر صباحًا 48 رحلة دولية وداخلية من بينهم رحلة إلى مطار شارل ديجول بباريس”.

وأضافت الشركة، أنه من المقرر أن تُسيِّر اليوم إجمالي 116 رحلة دولية وداخلية من وإلى مطار القاهرة.

كما أعرب “مصر للطيران”، عن كامل تعاطفها ومساندتها لأسر وعائلات الركاب والركب الطائر الذين كانوا على متن الطائرة التي اختفت فجر اليوم في رحلتها رقمMS 804 القادمة من باريس، مؤكدة أنها تبذل كافة الجهود بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم العون لأسر الركاب لحين توافر معلومات جديدة.