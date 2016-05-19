أخبار عاجلة

16 فنانًا خرجوا عن النص.. أحدهم طلب «الزواج» وآخر «دخل السجن» -
نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد -
4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة» -
شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور -
«صدقي» يضم 5 محترفين لمعسكر منتخب الشباب -
اتحاد الكرة يكشف عن حكم لقاء الأهلي والاتحاد السكندري -
مرتضى يمنع «أون سبورت» و«دي إم سي» من دخول مباراة الزمالك وإنبي -
نادر شوقي: «عدم مشاركة متعب لا تشغلني.. المهم إنه جدد» -
أسوان يخطف الفوز من الجيش في الدقائق الأخيرة -
تشكيل الزمالك.. شيكابالا يعود أساسيًا أمام إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لمحبى القهوة.. تناولها يحميك من "تليف الكبد"

Google+ Print
لمحبى القهوة.. تناولها يحميك من "تليف الكبد" لمحبى القهوة.. تناولها يحميك من "تليف الكبد"
"فنجان قهوة" هى أول الكلمات التى يتلفظ بها محبو هذا المشروب فور الاستيقاظ من النوم، إيمانا منهم بأنه وسيلة مهمة للتنبيه، ولكن هل هناك فوائد أخرى للقهوة بخلاف التنبيه كما يعتقد محبوها.

فى هذا الصدد أكدت دراسة ألمانية نشرها موقع "دوتش فيله" الألمانى أن آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية هو أن تناول القهوة يومياً يمكن أن يحمى من تليف الكبد المعروف بـ"تشمع" الكبد الناتج عن إدمان الكحول، فكيف يتم ذلك؟

وأوضحت الدراسة أنه من المعروف أن القهوة تساعد على تعزيز عملية الاستقلاب ورفع مستوى أداء الدماغ والحد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى إلا أن الأبحاث الأخيرة كشفت أيضا أن تناول كوبين من القهوة يومياً يقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد بنسبة 43 فى المائة.

وعن قدره القهوة من وقاية الكبد من التليف ووفقاً لنتائج الدراسة التى نشرت فى المجلة الطبية (Alimentary Pharmacology & Therapeutics)، فإن القهوة تحتوى على أكثر من ألف مركب بيولوجى نشط والتى يمكن أن يكون لها تأثير إيجابى على الصحة. من بين هذه المركبات الكافيين وحمض الكلوروجينيك وقهويول والكافيستول وغيرها من المركبات. كل هذه المركبات تجعل القهوة قادرة على تحفيز الجهاز العصبى المركزى وتخفيف الإجهاد التأكسدى والالتهابات، بالإضافة إلى التأثير المضاد للمواد المسرطنة، ويبدو أنها قادرة على حماية الكبد أيضاً.

لمدمنى الكحول فقط!
>


>وأكد موقع "دوتش فيله" أن تحليلاً جديداً يتضمن عدة دراسات أجريت على 430 ألف مشارك أثبت أن تناول كوب واحد من القهوة فى اليوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد بنسبة تصل إلى 22 فى المائة، وخلصت الدراسة إلى أن زيادة تناول القهوة يقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد.

موضوعات متعلقة..
>


>- دراسة أمريكية تحذر: الخمور تسرع تليف الكبد وتسبب الوفاة

- أهمها الصلع وتلف الكبد.. 5 آثار جانبية لتعاطى المنشطات الرياضية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365