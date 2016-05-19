رئيس جامعه القاهرة: الرئيس يضع تطوير "قصر العينى" فى أولوياته

نظمت كلية طب قصر العينى مؤتمرها السنوى الـــ188 اليوم الخميس، تحت عنوان "تحديث التعليم الطبى" لمدة يوم واحد، بحضور الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى الرئيس الشرفى للمؤتمر والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة والدكتور فتحى خضير عميد كلية طب قصر العينى.

وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة إن أهمية مؤتمر قصر العينى تنبع من أهمية القصر العينى الكلية العريقة التى تحتوى بين جنباتها تاريخا عظيما وهى قلعة الطب ودار الحكمة والأساتذة الذين يتفانون فى تقديم الواجب لا يبتغون سوى رضا الله وإفادة الوطن.

وقال الدكتور جابر نصار إن قصر العينى ليس مجرد كلية ولكن تاريخ أمة يقف على حضارتها فتحية إلى قصر العينى كمبنى ومعنى وأساتذة عظام وطلاب وعاملين وأرضا وشجرة تلك بقعة نحبها فيها يتخفف آلام المرضى ويتطور العلم وفى هذا اليوم نطمح فى المزيد وأن يتطور أكثر حتى يقدموا هذا العلم إلى شعبهم وسوف يظل حجرا وبشرا وتاريخا ومستقبلا فى خدمة المرضى الفقراء يشكوا منه الناس ولكن يحبونه يحمل بين أكتافه عشرات المرات ورغم ذلك يعطى المرضى.

وأضاف نحن نفتخر أننا تعالج المرضى على السلالم والطرقات لا نغلق أبوابه أمام المرضى لأنه إذا أغلقنا قصر العينى أمامهم أين سيذهب المريض وسوف تدمع أعيننا على مرضانا ونضع مرضانا فوق رؤوسنا.

وقال فى هذا اليوم يجلس معنا الدكتور مجدى يعقوب هذا المصرى العظيم الكبير الحنين الذى لم تخطفه أضواء الشهرة ولا رغد العيش فى بلاد غيرها واختار أن يكون هرما رابعا فى سماء مصر ويقيم مركزا فى قلب مصر تحية إلى مجدى يعقوب الإنسان، موضحا أن الرئيس يضع تطوير قصر العينى فى أولوياته ويعتبر الملاذ الأخير للمصريين غنيهم وفقيرهم كبيرهم وصغيرهم هنا يأتى إلينا الناس لا نسال من أنتم وأهنئ قصر العينى أنها تحصد جوائز الدولة أول أمس وحصلت على المركز الأول وأعلن أن الجامعة ستدعم التوصيات التى ستخرج بها.

وقال الدكتور فتحى خضير عميد كلية طب قصر العينى، إن الدكتور مجدى يعقوب يقوم بعرض تجربته فى عمليات القلب، وتجربته الشخصية خلال حياته ليكون قدوة للشباب للأطباء الشبان.

وقال فتحى إن المؤتمر يعتبر أهم مؤتمر أكاديمى يناقش تحديث التعليم الطبى المستمر، وتدريب الأطباء بحضور جميع أطباء الكلية.

بالصور.. بدء مؤتمر "تحديث التعليم الطبى" بقصر العينى بحضور مجدى يعقوب

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