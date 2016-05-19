"السياحة" تمدد فترة تسجيل أسماء المواطنين بقرعة الحج للعشر الأوائل من رمضان

أكد باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة، أن وزارة السياحة بصدد إصدار قرار بمد فترة تسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج السياحى، حتى العشر الأوائل من شهر رمضان الكريم، بدلا من غلقه فى 26 مايو الجارى وفقا للضوابط المنظمة لرحلات الحج، تعويضا عن الفترة التى لم يعمل بها الموقع الإلكترونى بوزارة الداخلية.

وقال "باسل السيسى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشركات قامت بتسجيل أسماء ما يزيد عن 6 آلاف مواطن تقدموا لقرعة الحج السياحى، منذ إعلان وزارة السياحة فتح باب تسجيل على الرابط الإلكترونى بمنظومة الحج الموحد بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه تم إيداع مبلغ 40 مليون جنيه ببنك "مصر"، رسوم جدية الحجز عن المواطنين الذين تقدموا حتى الآن لأداء فريضة الحج السياحى.

يذكر أن الضوابط المنظمة للحج السياحى اشترطت سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 10 آلاف جنيه للمستوى السياحى 4 و5 نجوم، ومبلغ 5 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادى" طيران وبرى"، على أن تتوجه الشركة لفروع بنك مصر وسداد مبلغ جدية الحجز عن كل مواطن نقداً فى الحساب المخصص باسم قرعة الحج السياحى، لكى تتمكن الشركة من تسجيل أسماء المواطنين.

- رئيس لجنة السياحة الدينية: 5 آلاف مواطن تقدموا لقرعة الحج السياحى

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