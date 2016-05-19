الخارجية الأمريكية تنشر صورة لأهرامات الجيزة من طائرة "كيرى" قبل لقاء الرئيس

نشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية صورة تم التقاطها لأهرامات الجيزة الثلاث من طائرة وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى أثناء وصوله لمصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى.إعلان - Ads إعلان - Ads
جون كيرى يغادر القاهرة بعد زيارة سريعة التقى خلالها الرئيس السيسى
وعلقت الخارجية الأمريكية على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر "لقطة رائعة لأهرامات الجيزة من طائرة الوزير كيرى أثناء وصوله لمصر للقاء الرئيس السيسى".
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جون كيرى يغادر القاهرة بعد زيارة سريعة التقى خلالها الرئيس السيسى
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