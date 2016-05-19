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عاجل.. إيرباص: مستعدون لمساعدة السلطات المصرية على التحقيق فى اختفاء الطائرة

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عاجل.. إيرباص: مستعدون لمساعدة السلطات المصرية على التحقيق فى اختفاء الطائرة عاجل.. إيرباص: مستعدون لمساعدة السلطات المصرية على التحقيق فى اختفاء الطائرة
قالت شركة إيرباص إن الطائرة المصرية المفقودة سلمت لمصر عام 2003، وبسجلها 48 ألف ساعة طيران.

وأضافت الشركة الأوروبية لتصنيع الطائرات فى بيان اليوم، الخميس، أن محرك الطائرة من صنع "كونسورتيوم آى.إى.إيه" لصنع المحركات ومقره وسويسرا، ورقمه المسلسل 2088.

وتابعت إيرباص إنها مستعدة لمساعدة السلطات على التحقيق فى اختفاء الطائرة وقالت: "نشعر بالقلق تجاه جميع المتضررين."


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