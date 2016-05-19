البابا تواضروس يبدأ زيارة رعوية وطبية للنمسا

>سافر قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الخميس إلي النمسا في زيارة رعوية للشعب القبطى في النمسا كما سيجري البابا بعض الفحوصات الطبية .>ذكرت الكنيسة فى بيان رسمى، أن البابا سافر برفقة سكرتيره القس انجيلوس إسحق

كان البابا قد سافر لأخر مرة فى أكتوبر الماضى للولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة استغرقت ثلاثة أسابيع تفقد خلالها عددا من الايبراشيات المصرية هناك والتقى بأقباط المهجر

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http://www.youm7.com/story/2016/5/18/بالصور-خلال-لقائه-بالإعلاميين-الأفارقة-البابا-تواضروس--تعداد/2723834#