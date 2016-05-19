عاجل..اليونان تحظر الطيران بمنطقة تمتد 40 ميلا من موقع اختفاء الطائرة المصرية

قالت السفارة اليونانية فى بيان لها اليوم إن المركز اليونانى الموحد لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ، ومقره ميناء بيريه، تولى مهمة التنسيق لعمليات البحث عن طائرة " مصر للطيران" MS804 التى اختفت من على شاشات الرادار أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة وذلك منذ اللحظات الأولى وبالتنسيق مع السلطات المصرية.

وقامت هيئة الطيران المدنى اليونانية والمسئولة عن مراقبة الرحلات الجوية فى المجال الجوى اليونانى بحظر الطيران في منطقة تمتد 40 ميلا حول النقطة التى صدرت منها أخر إشارة للطائرة المصرية وذلك منذ الساعة 5:15 بالتوقيت المحلى (02:15 بتوقيت جرينتش).

وفى إطار عمليات البحث قامت السلطات اليونانية بالدفع بعدة قطع لمباشرة عملية البحث فى المنطقة التى تبعد 130 ميلا بحريا جنوب شرقى جزيرة "كارباثوس " اليونانية والمشار إلى فقدان أثر الطائرة المصرية عندها، حيث قامت القوات المسلحة اليونانية بإرسال طائرة عسكرية من طراز C-130 وطائرة للإنذار المبكر EMB-145، بالإضافة إلى طائرة أخرى من طرازC-130 تتوجه حاليا من شمال كريت إلى مكان الحادث، وقد أبحرت الفرقاطة "نيكيفوروس فوكاس" متوجهة إلى موقع الحادث، كما انتقلت إلى هناك طائرة هليكوبتر من طراز "سوبر بوما" وتم الدفع بطائرة هليكوبتر من نفس الطراز إلى جزيرة "كارباثوس" لتكون على أهبة الاستعداد.

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