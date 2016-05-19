مصادر: الطائرة المصرية مفقودة بالمياه العميقة وتحتاج جهود دولية فى البحث

وأكدت المصادر أن الكشف عن حطام الطائرة والصندوقين الأسودين يحتاج إلى "جماعة عمل" حتى تتمكن من تحديد موقعها بشكل دقيق، خاصة وأن الطائرة فقدت منذ اكثر من 7 ساعات، الأمر الذى يجعل عمليات البحث صعبة جدًا، وتحتاج إلى جهود دولية للتعاون فى انتشال الضحايا.
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