مصادر: الطائرة المصرية مفقودة بالمياه العميقة وتحتاج جهود دولية فى البحث

قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع " إن عمليات البحث والإنقاذ عن الطائرة المفقودة فى البحر المتوسط تحتاج إلى خلية عمل متكاملة مزودة بأحدث الوسائل والأجهزة الخاصة بالبحث والإنقاذ، خاصة وأن الطائرة فقدت فى منطقة المياه العميقة فى البحر المتوسط.

وأكدت المصادر أن الكشف عن حطام الطائرة والصندوقين الأسودين يحتاج إلى "جماعة عمل" حتى تتمكن من تحديد موقعها بشكل دقيق، خاصة وأن الطائرة فقدت منذ اكثر من 7 ساعات، الأمر الذى يجعل عمليات البحث صعبة جدًا، وتحتاج إلى جهود دولية للتعاون فى انتشال الضحايا.

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