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المقاولون العرب تنفذ طريق العلمين بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه

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المقاولون العرب تنفذ طريق العلمين بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه المقاولون العرب تنفذ طريق العلمين بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه
أكد المهندس هشام السباعى، رئيس قطاع الطرق بشركة المقاولون العرب، أن الشركة تنفذ طريق العلمين الذى يربط مدينة العلمين الجديدة بالإسكندرية وبطريق وادى النطرون بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه.

وأضاف المهندس هشام السباعى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن طول الطريق يصل لـ٣٣ كيلو مترا، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت نحو ١٠٪، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال عام من الآن.
>وأوضح أن الشركة تنفذ أيضا عددا من الطرق الداخلية بمدينة العلمين الجديدة.
>وأكد أنه جار تنفيذ طريق الفيوم الواحات بطول ١٢٥ كيلو مترا، وذلك بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه، مشيرا إلى أن الطريق قارب على الانتهاء.


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