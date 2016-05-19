أخبار عاجلة

16 فنانًا خرجوا عن النص.. أحدهم طلب «الزواج» وآخر «دخل السجن» -
نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد -
4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة» -
شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور -
«صدقي» يضم 5 محترفين لمعسكر منتخب الشباب -
اتحاد الكرة يكشف عن حكم لقاء الأهلي والاتحاد السكندري -
مرتضى يمنع «أون سبورت» و«دي إم سي» من دخول مباراة الزمالك وإنبي -
نادر شوقي: «عدم مشاركة متعب لا تشغلني.. المهم إنه جدد» -
أسوان يخطف الفوز من الجيش في الدقائق الأخيرة -
تشكيل الزمالك.. شيكابالا يعود أساسيًا أمام إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرة التضامن: منح شيكات لمتضررى حريق الغورية وفقا لحجم الخسائر

Google+ Print
وزيرة التضامن: منح شيكات لمتضررى حريق الغورية وفقا لحجم الخسائر وزيرة التضامن: منح شيكات لمتضررى حريق الغورية وفقا لحجم الخسائر
أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن وزارة التضامن حصرت جميع خسائر الباعة الجائلين متضررى حريق الغورية، لمنحهم شيكات وفقا لحجم الخسائر التى ذكرها كل تاجر أثناء الحصر.

ووجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى كلمتها إلى متضررى العتبة وحريق الغورية، قائلة: حمد الله على السلامة (اللى ييجى فى الريش بقشيش)، كما وجهت العزاء للثلاثة الذين توفوا خلال الحريق.

وأكدت غادة والى خلال اجتماعها مع متضررى الحريق لتوزيع المساندات المالية لهم والذى حضره أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة والعشرات من التجار، أن الوزارة ستقدم المساندة المالية، قائلة: "سنقف مع كافة احتياجاتكم، وأن المساندة المالية لكى تستطيعوا إعادة عملكم مرة أخرى".

وأوضحت الوزيرة أن هناك ممثلين من الوزارة فى حى الموسكى، قائلة: من يرغب فى أى مساعدة تكون من اختصاص الوزارة يتوجه إليهم لتلبية كافة الاحتياجات".

" التموين " تستعد لشهر رمضان بطرح عبوات لحوم بسعر 30 جنيها

وزيرة التضامن توزع اليوم مساعدات مالية على المتضررين من "حريق العتبة"

طارق توفيق: 75 مليار جنيه حجم مشروعات الفرانشايز فى مصر

وزيرة التضامن: التأمينات الاجتماعية تبدأ في تفعيل منظومة التحصيل الإلكترونى

وزير التموين: إستلام 3 ملايين و250 ألف طن قمح محلى بنسبة 85% من المتوقع توريده

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: تشكيل فريق الزمالك لمباراة إنبى

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش