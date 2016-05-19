وزيرة التضامن: منح شيكات لمتضررى حريق الغورية وفقا لحجم الخسائر

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن وزارة التضامن حصرت جميع خسائر الباعة الجائلين متضررى حريق الغورية، لمنحهم شيكات وفقا لحجم الخسائر التى ذكرها كل تاجر أثناء الحصر.

ووجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى كلمتها إلى متضررى العتبة وحريق الغورية، قائلة: حمد الله على السلامة (اللى ييجى فى الريش بقشيش)، كما وجهت العزاء للثلاثة الذين توفوا خلال الحريق.

وأكدت غادة والى خلال اجتماعها مع متضررى الحريق لتوزيع المساندات المالية لهم والذى حضره أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة والعشرات من التجار، أن الوزارة ستقدم المساندة المالية، قائلة: "سنقف مع كافة احتياجاتكم، وأن المساندة المالية لكى تستطيعوا إعادة عملكم مرة أخرى".

وأوضحت الوزيرة أن هناك ممثلين من الوزارة فى حى الموسكى، قائلة: من يرغب فى أى مساعدة تكون من اختصاص الوزارة يتوجه إليهم لتلبية كافة الاحتياجات".

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