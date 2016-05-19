طائرات التحالف تقصف معسكر لواء العمالقة بعمران شمال اليمن

قصفت طائرات دول التحالف العربى مواقع تابعة للواء العمالقة بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال اليمن الذى سيطرت عليه مليشيات الحوثيين وصالح أواخر الشهر الماضى.

وذكر المركز الإعلامى لمقاومة أزال أن الطائرات شنت أكثر من 10 غارات على موقع الشقراء التابع للواء مساء أمس.

وكانت الطائرات قد استهدفت المعسكر مرتين منذ استيلاء المليشيات عليه منها مرة منذ أسبوع بعد إطلاق المليشيات صاروخا باليستيا منه تجاه الأراضى السعودية.

ومن ناحية أخرى ذكرت لجنة التهدئة الفرعية فى تعز التابعة للجانب الحكومى أن ميليشيات الحوثيين وصالح أرسلت تعزيزات لعناصرها فى المحافظة تتضمن صواريخ باليستية طويلة المدى من محافظة الحديدة إلى مديرية ذوباب الساحلية غرب تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن بيان للجنة أنه تم نقل الصواريخ من محافظة الحديدة إلى معسكر العمرى بمديرية ذباب التى تبعد 10 كيلومترات عن مضيق باب المندب بواسطة ناقلات كبيرة.

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