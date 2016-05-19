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تحطم قاذفة أمريكية من طراز «B-52» في المحيط الهادئ

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تحطم قاذفة أمريكية من طراز «B-52» في المحيط الهادئ تحطم قاذفة أمريكية من طراز «B-52» في المحيط الهادئ

ارشيفية

تحطمت قاذفة قنابل أمريكية من طراز “B-52″، اليوم الخميس، في قاعدة جوية بجزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ.

وذكرت وسائل أنباء أمريكية، أن طاقم الطائرة المكون من 7 أشخاص لم يصب بضرر جراء تحطم الطائرة.

وكانت الطائرة تستعد للإقلاع عندما اشتعلت فيها النيران، وتمكن طاقمها من الخروج منها بعد أن توقفت عملية الإقلاع، وتحقق السلطات في ملابسات الحادث.

يشار إلى أن قاذفة القنابل الاستراتيجية “B-52″ هي طائرة عسكرية، بعيدة المدى ذات ثماني محركات. وتستخدم هذه القاذفة في سلاح الجو الأمريكي منذ العام 1954. وتستطيع حمل وإلقاء 32 طنا من القنابل.

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