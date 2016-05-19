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الخارجية تؤكد «سقوط » الطائرة المصرية في بيان رسمي

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الخارجية تؤكد «سقوط » الطائرة المصرية في بيان رسمي الخارجية تؤكد «سقوط » الطائرة المصرية في بيان رسمي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوز زيد، إن وزير الخارجية سامح شكري يتابع مع نظيره الفرنسي تطورات حادث  الطائرة المصرية التي “سقطت” صباح اليوم، وذلك رغم تضارب ذلك مع بيانات شركة للطيران.

وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية منذ قليل : “صرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بان السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً صباح اليوم الخميس الموافق 19 مايو الجاري من السيد جان مارك ايرو وزير خارجية فرنسا، أعرب فيه الوزير الفرنسي عن خالص التعازي في حادث طائرة مصر للطيران التي سقطت صباح اليوم، حيث قدم شكري بدوره العزاء والمواساة للوزير الفرنسي في الضحايا الفرنسيين الذين كانوا على متن الطائرة. وقد أعرب الجانبان خلال الاتصال عن اهتمامها بالتعاون الوثيق والتواصل خلال الفترة القادمة للوقوف على أسباب سقوط الطائرة والتعامل مع تداعياتها، كما تم التأكيد على أهمية أن يتم التعاون في إطار فني محكم. وتم الاتفاق على أن يقوم السيد سامح شكري بالاتصال بنظيره الفرنسي خلال اليوم لمتابعة التطورات”.

 

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