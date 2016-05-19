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منظمة لسلامة الملاحة الجوية: الطقس لم يكن سيئًا وقت سقوط الطائرة المصرية

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منظمة لسلامة الملاحة الجوية: الطقس لم يكن سيئًا وقت سقوط الطائرة المصرية منظمة لسلامة الملاحة الجوية: الطقس لم يكن سيئًا وقت سقوط الطائرة المصرية

ارشيفية

قالت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية “يوروكونترول” إن الطقس لم يكن سيئا في الوقت والمنطقة التي اختفت فيها طائرة للطيران، فجر اليوم، وعلى متنها 66 شخصًا.

ولم يتضح بعد ما حدث للطائرة التي اختفت من على شاشات الرادار، فوق جنوب البحر المتوسط أثناء تحليقها من باريس إلى القاهرة، وارسلت السلطات المصرية واليونانية والفرنسية، طائرات وقوارب للمساعدة في البحث عن الطائرة.

وقالت “يوروكونترول” في بيان: “ليس هناك تأثير كبير على الحركة الجوية في الوقت الحالي رغم وجود أنشطة بحث وإنقاذ في المنطقة”، وفقًا لما نقلته “رويترز”.

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