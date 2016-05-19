القبض على عامل وعاطل لحيازتهما قطعة جرانيت أثرية فى الإسكندرية

تمكن ضباط القول الأمنى المعين للمرور بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط كل من "محمد.ج" 36 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم باب شرقى، و"يوسف.خ" 19سنة عامل مقيم دائرة قسم الدخيلة، أثناء سيرهما بطريق قنال المحمودية – دائرة القسم وبحوزتهما قطعة من الجرانيت عليها نقوش ورموز فرعونية يشتبه أن تكون أثرية.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للقطعة المضبوطة بقصد الاتجار، تم تحرير المحضر إدارى قسم شرطة ثان الرمل، وجار العرض على النيابة.

- إحباط محاولة تشكيل عصابى تهريب 8 قطع أثرية عقب التنقيب عنها فى أطفيح

>