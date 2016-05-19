أخبار عاجلة

16 فنانًا خرجوا عن النص.. أحدهم طلب «الزواج» وآخر «دخل السجن» -
نفق وأشباح.. 5 تسريبات حول برنامج رامز جلال الجديد -
4 أخطاء فادحة يومية تؤذي صحتك التناسلية.. الأخيرة «كارثة» -
شاهد.. بعد النفخ والحقن صورة صادمة لأحمد عز لم يتعرف عليه الجمهور -
«صدقي» يضم 5 محترفين لمعسكر منتخب الشباب -
اتحاد الكرة يكشف عن حكم لقاء الأهلي والاتحاد السكندري -
مرتضى يمنع «أون سبورت» و«دي إم سي» من دخول مباراة الزمالك وإنبي -
نادر شوقي: «عدم مشاركة متعب لا تشغلني.. المهم إنه جدد» -
أسوان يخطف الفوز من الجيش في الدقائق الأخيرة -
تشكيل الزمالك.. شيكابالا يعود أساسيًا أمام إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عامل وعاطل لحيازتهما قطعة جرانيت أثرية فى الإسكندرية

Google+ Print
القبض على عامل وعاطل لحيازتهما قطعة جرانيت أثرية فى الإسكندرية القبض على عامل وعاطل لحيازتهما قطعة جرانيت أثرية فى الإسكندرية
تمكن ضباط القول الأمنى المعين للمرور بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط كل من "محمد.ج" 36 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم باب شرقى، و"يوسف.خ" 19سنة عامل مقيم دائرة قسم الدخيلة، أثناء سيرهما بطريق قنال المحمودية – دائرة القسم وبحوزتهما قطعة من الجرانيت عليها نقوش ورموز فرعونية يشتبه أن تكون أثرية.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للقطعة المضبوطة بقصد الاتجار، تم تحرير المحضر إدارى قسم شرطة ثان الرمل، وجار العرض على النيابة.


>- إحباط محاولة تشكيل عصابى تهريب 8 قطع أثرية عقب التنقيب عنها فى أطفيح
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365