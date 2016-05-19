وصول 9 آلاف و500 طن بوتاجاز لموانى السويس

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز والسفينة جاز ايجين وعلى متنها 3 آلاف طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع السعودى، كما يستقبل ميناء الادبية السفينة بورسعيد قادمة من جدة لشحن 11 الف طن حديد كويل وتسليح.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 545 راكب و41 سيارة و9 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 24 شاحنة، كما تغادر العبارة امانة وعلى متنها 97 راكب و 32 شاحنة و16 سيارة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة امانة وعلى متنها 270 راكب و30 سيارة و36 شاحنة وغادرت العبارة مسرة وعلى متنها 375 راكب و14 شاحنة و6 سيارة والسفينة الحرية وعلى متنها 23 شاحنة و6 راكب.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 480 راكب منهم 90 معتمر و2 باص عمرة و4 سيارة و السفينة بريدج وعلى متنها 50 شاحنة، كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 489 راكب منهم 90 معتمر و2 باص عمرة و42 شاحنة وغادرت العبارة برنسيسة وعلى متنها 465 راكب منهم 35 معتمر و1 باص عمرة و2 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 50 شاحنة.

ميناء الأدبية يستعد لمغادرة 1500 طن كيماويات متجهة للعقبة..اليوم