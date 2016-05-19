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محافظ الفيوم يعتمد 615 ألف جنيه لاستكمال إنشاء حوائط خرسانية بأبشواي وطامية

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محافظ الفيوم يعتمد 615 ألف جنيه لاستكمال إنشاء حوائط خرسانية بأبشواي وطامية محافظ الفيوم يعتمد 615 ألف جنيه لاستكمال إنشاء حوائط خرسانية بأبشواي وطامية
وافق المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، على اعتماد 610 آلاف جنيه من الخطة الموحدة لمركز ومدينة أبشواى للعام المالى الجارى لإنشاء حوائط خرسانية وتغطية أجزاء على بحر أبشواى.

واعتمد محافظ الفيوم أيضا 5 آلاف جنيه من أعمال الخطة الموحدة لمركز ومدينة طامية للعام المالى 2015-2016، لاستكمال حوائط خرسانية بمدخل عزبة الجلالة بقصررشوان.

وأكد "مكرم" أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بالخدمات وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى كافة القطاعات الخدمية.

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