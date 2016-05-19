رفع 122 حالة إشغال ومخالفة بيئة فى حملة بأسوان

نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية بأسوان، اليوم الخميس، حملة مكبرة لرفع إشغالات الأرصفة وممرات المشاة وإشغالات المحلات المخالفة فى مدينة أسوان.

أسفرت جهود الحملة عن رفع 122 حالة إشغالات ومخالفات بيئية متنوعة، تضمنت تحرير 18محضر مخالفة بيئة، وتحرير 15محضر إشغال طريق لأصحاب محلات وباعة جائلين، ورفع 85 مضبوطات إشغالات، وتحرير 4 محاضرإشغال لمقاهى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة المختصة للتصرف.

رفع 61 حالة إشغال ومخالفة بيئية فى حملة بأسوان

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