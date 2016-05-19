رفع 122 حالة إشغال ومخالفة بيئة فى حملة بأسوان

نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية بأسوان، اليوم الخميس، حملة مكبرة لرفع إشغالات الأرصفة وممرات المشاة وإشغالات المحلات المخالفة فى مدينة أسوان.إعلان - Ads إعلان - Ads
>رفع 61 حالة إشغال ومخالفة بيئية فى حملة بأسوان
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أسفرت جهود الحملة عن رفع 122 حالة إشغالات ومخالفات بيئية متنوعة، تضمنت تحرير 18محضر مخالفة بيئة، وتحرير 15محضر إشغال طريق لأصحاب محلات وباعة جائلين، ورفع 85 مضبوطات إشغالات، وتحرير 4 محاضرإشغال لمقاهى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة المختصة للتصرف.
>رفع 61 حالة إشغال ومخالفة بيئية فى حملة بأسوان
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