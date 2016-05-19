12 طريقة لتجنب رائحه العرق في الصيف

لكل من يعاني من التعرعق الزائد خاصة في فصل الصيف في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم الطرق والنصائح لتجنب رائحه العرق خلال الصيف

العرق هو عملية فسيولوجية مفيدة للجسم و هي أحد الطرق التي تساعد الجسم على التخلص من السموم داخل الجسم ، و تزيد صورتها في مناطق الجبهة و تحت الإبطين و الرقبة ، و قد تكون أسبابه طبيعية بسبب بذل مجهود معين كممارسة الرياضة و صعود الدرج أو ما إلى ذلك أو بسبب التوتو مثلا ، و لكن زيادة العرق بدون سبب واضح أمر مزعج و قد يكون بسبب بعض الطرق الخاطئة التي نتبعها في حياتنا اليومية أو قد يكون بسبب مشكلة مرضية أو عرض لها تحتاج إلى تدخل طبيب متخصص ، و في مقالنا اليوم سنذكر لحضراتكم بعض النصائح التي تساعد في التخلص من العرق

أهم الطرق التي تساعدك على تجنب رائحة العرق المزعجة خلال فصل الصيف.

1- استخدمي مزيل قوي لرائحة العرق قبل الذهاب للنوم

يؤكد الأطباء أن استخدام مزيلات رائحة العرق قبل النوم يساعد على تعزيز كفاءتها وتأثيرها طوال اليوم. استخدميها بشكل يومي في كل ليلة، ولا تقلقي من تلاشي آثرها عند الاستحمام.

2- اختاري سائل للاستحمام مع رائحة عطرية جذابة

الاستحمام باستخدام الصابون العادي والماء لن يمنحك النتائج التي ترغبين بها، خاصةً خلال فصل الصيف. استبدليها بسائل الاستحمام بزيت النعناع وتمتعي بانتعاش يومي يدوم طويلا.

3- استخدمي الزيوت العطرية على الجسم

بعد الاستحمام، اختاري أي من الزيوت العطرية الجذابة التي تفضلينها، وستحصلين على رائحة جذابة لجسمك تدوم لفترات طويلة. بعد الاستحمام مباشرةً، تكون مسام الجلد لا تزال مفتوحة، وهو ما يساعد على امتصاص الروائح بسهولة. لا تمنحك زيوت الجسم النعومة والمرونة فقط، لكن ستنعمين برائحة جذابة ومنعشة تجنبك رائحة العرق المزعجة.

4- ضعي عطر على نقاط النبض

كي يدوم عطرك طويلًا مع ثبات عالي، طبقي عطرك على مناطق النبض. ضعي قطرة من العطر خلف الأذن، خلف الركبتين وعلى المعصمين.

5- اعتمدي الكرة الدوارة لتطبيق العطر في الصيف

الكرة الدوارة هي حليفك الأساسي خلال فصل الصيف. اصطحبي عبوة صغيرة من عطرك المفضل على هيئة كرة دوارة ليسهل استخدامها طوال اليوم في الأماكن والمناسبات المختلفة.

6- الاستحمام بصفة يومية

تنمو البكتيريا على الإفرازات الدهنية والعرق. لذلك، كلما تراكم العرق على الجسم، كلما زادت فرص نمو البكتيريا. وهي السبب الأساسي وراء ظهور الروائح غير المرغوبة خلال الصيف. تأكدي من الاستحمام يوميًا واستخدمي أنواع الصابون المضادة للبكتيريا لمنع تراكمها. في حالة استمرار تلك المشكلة، يمكنكِ الاستحمام لمرتين خلال اليوم، وتأكدي من تجفيف الجسم جيدًا. فقد تتراكم البكتيريا كذلك على الأماكن الرطبة من الجسم.

7- تجنبي الأنسجة الصناعية

هناك بعض أنواع الملابس التي تحتوي على الأنسجة والألياف الصناعية، والتي لا تسمح للجلد أن يتنفس. لذلك، تزداد مشكلة تعرق الجسم مع ارتداء مثل تلك الملابس. احرصي على ارتداء الملابس ذات الألياف الطبيعية مثل القطن والكتان وكافة الأنسجة التي تسمح للبشرة أن تتنفس.

8- بدّلي ملابسك يوميًا

إن كنت من الأشخاص الذين يعانون من زيادة نسبة التعرق، فعليكِ تغيير ملابسك يوميًا مع غسلها بصفة منتظمة. كما يراعى أيضًا تغيير الملابس الداخلية وعدم ارتداءها ليومين متتاليين. تأكدي من غسيل الجوارب مع تجفيفها يوميًا.

9- استخدمي مضادات رائحة العرق الطبيعية

لا تنسي استخدام مضادات رائحة العرق التي تدوم لفترات طويلة من ماركة معروفة، واحتفظي به معكِ أينما ذهبت. كما يمكنكِ تحضير مزيل رائحة العرق بمكونات طبيعية بنفسك في المنزل.

10- تجنبي مضادات التعرق

لا تستخدمي مضادات التعرق. فلا تعمل فقط على انسداد المسام، لكنها تحتوي كذلك على نسبة من الكيماويات التي قد تعيق عمل الغدد العرقية.

11- تعديل نظامك الغذائي

بعض الأطعمة كالبروكلي، القرنبيط، البصل والثوم تحتوي على رائحة قوية نظرًا لاحتواءها على نسبة من عنصر الكبريت، وتعرف تلك الأطعمة بأنها تؤدي لتفاقم مشكلة رائحة العرق. أيضًا، يجب الحد من تناول اللحوم الحمراء، الوجبات السريعة، الحلوى والأطعمة الجاهزة، فهي صعبة الهضم وقد تتسبب في تراكم السموم في الجسم. بدلًا من ذلك، تناولي الخضروات الورقية، الفواكه والخضروات الطازجة الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على إزالة السموم المتراكمة من الجسم. ولا تنسي تناول 6-8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب وتنقية الجسم.

12- جربي الوصفات الطبيعية

اخطلي القليل من الخل الأبيض مع الكحول، واستخدميها على منطقة الإبط بعد الإستحمام لتجنب ظهور رائحة العرق.

أضيفي بضع قطرات من ماء الورد أو زيت الروزماري لماء الاستحمام.

انقعي قدميكِ في الماء الدافئ مع الملح أو عصير الليمون في كل ليلة لتجنب رائحة القدمين الغير مرغوبة.

نصائح لتجنب العرق في الحر

01 – الاستحمام الصباحي والاعتناء بالنظافة الشخصية خطوة بديهية لأي شخص يرغب في التخلص من رائحة العرق طوال اليوم، حتى ولو كنت تعاني من التعرق الزائد إلا أنك لن تعاني من الرائحة المنفرة، وبالتأكيد عليك الاستحمام بعد العودة من العمل أو بعد أداء أي مجهود يتسبب في التعرق.

02 – ارتدِ الملابس القطنية خاصة في ساعات الصباح، وتجنب تماماً ارتداء الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية أو بها نسبة قطن محدودة.

03 – إذا اضطررت إلى ارتداء ملابس من مصنوعة من الألياف الصناعية، فعليك ارتداء قميص قطني تحتها لامتصاص العرق الزائد، وكذلك لا ترتدي الملابس الضيقة أو الحريرية التي تشعرك بالحرارة.

04 – إذا كنت تعاني من التعرق الزائد عليك استخدام مزيل عرق قوي، ويعد الليل أفضل الأوقات لوضعها، ذلك لأنك إذا قمت بوضع مزيل العرق قبل الخروج مباشرة وتعرضت للتعرق الزائد، فتأكد أن مزيل العرق لن يدوم على بشرتك وسيختفي مع العرق.

05 – استخدام مزيل العرق أثناء الليل يجنبك خطر الالتهابات وتهيج الجلد، ذلك لأن الاحتكاك والحركة مع ارتفاع درجة الحرارة يتسبب في كثير من المشكلات المزعجة للبشرة.

06 – في حالات التعرق الزائد قم بوضع مزيل العرق أثناء فترة النهار أيضاً.

07 – لا ترتدِ الملابس مرتين متتاليتين دون غسيل، خاصةً تلك التي تمتص العرق من بشرتك مباشرة، لن ينسى لك جلدك هذا المعروف لأنك تجنبه التعرض للالتهاب، وستجنب المحيطين أيضاً الروائح غير المرغوب فيها.

08 – الجوارب أيضاً يجب ارتداؤها مرةً واحدةً فقط أثناء شهور الصيف، فلا تحاول ارتداء الجورب مرتين متتاليتين دون غسيل، فالقدمان أيضاً تعانيان من التعرق والرائحة الكريهة وربما نمو الفطريات.

09 – لا تحاول ارتداء الجوارب وقدماك مبللتان أو حتى رطبتان، قم بتجفيفهما جيداً قبل ارتداء الحذاء أو الجورب، واستخدم بودرة القدم لعدم صدور أي رائحة كريهة من القدمين، ويفضل ارتداء الأحذية المفتوحة خاصة أثناء ساعات النهار.

10 – تجنب تناول الأطعمة الحارة والمليئة بالثوم أو البصل أو التوابل الزائدة، وكذلك تجنب تناول اللحوم المصنعة والبسطرمة والحلبة، ويفضل تناول السوائل والفواكه بكثرة في ساعات النهار.

11 -خسارة الوزن الزائد : حيث أن الوزن الزائد هو أحد أسباب زيادة العرق المفرز من الجسم حيث أن هذه الدهون الزائدة تسبب زيادة في حرارة الجسم مما يزيد من إفراز العرق .

12 -إرتداء ملابس قطنية مناسبة : فقد يكون أحد أسباب العرق الزائد غير المبرر هو إرتداء ملابس من خامات غير مناسبة كالنايلون و البوليستر ، و لكن الأكثر ملائمة هو إرتداء الملابس من القطن أو الكتان و التي تتيح للجلد التنفس بسهولة و تمتص العرق أيضا من خلال قماشه المريح .

13 -الحرص على النظافة الشخصية : و يكون ذلك بإستخدام الماء الفاتر و صابون مناسب كالمضاد للبكتريا ، فهذا من شأنه منع التعرق فوق التعرق مما يجعله غير محتمل ، مع مراعاة عدم إستخدام الماء الدافئ لأنه يتسبب في رفع حرارة الجسم و زيادة التعرق .

14 -الإمتناع عن التدخين : فالتدخين في الأساس يزيد نسبة السموم داخل الجسم من خلال مكوناته ، و العرق يخلص الجسم من السموم ، و لذلك فالتدخين يزيد العرق بالجسم .

15 -تقليل التوتر و القلق : فالتوتر و القلق الذي نتعرض له في العديد من المواقف يتسبب في زيادة العرق ، و يمكن تقليل هذه الأعراض من خلال القيام بتمارين التنفس و هو ما يقوم بتنظيم ضربات القلب و تنظيم درجة حرارة الجسم الذي يقلل من التعرق .

16 -إستخدام الوصفات المنزلية الطبيعية : كملعقة نشا و نصف ملعقة بيكربونات و زيت اللافندر كعجينة ، و توضع على المناطق النتعرقة لتقليل العرق و منع رائحته .

17 -إزالة الشعر الزائد من الجسم : بالإضافة إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية في ما يتعلق بالنظافة الشخصية ، فهو أحد أهم الطرق التي تساعد في تقليل التهرق بصورة كبيرة جدا ، حيث يزيد العرق في المناطق التي يتواجد بها شعر الجسم الزائد .

18 -تنظيم الوجبات : ويكون ذلك ذلك من خلال تحديد أوقات الوجبات و إتباع نظام غذائي صحي متكامل من الخضروات و الفواكه و الأسماك ، و البعد عن الأطعمة التي تزيد إفراز العرق في الجسم كالسكريات و الدهون و الأطعمة الحريفة .

19 -شرب العصائر الباردة : و التي تقلل من درجة الحرارة داخل الجسم و تشعره بالبرودة و الراحة ، و خاصة العصائر المضادة للأكسدة و التي تساعد الجسم على التخلص من السموم و تنظيم درجة حرارة الجسم .

20 -شرب 8 أكواب من الماء : لشرب الماء فوائد عديدة تذكر في الكثير من الموضوعات ، و من أكبر فوائده التخسيس و تخليص الجسم من السموم و تنظيم درجة حرارة الجسم .